KKKA sempozyumu bugün

Alınan bilgiye göre “Her Yönüyle Kırım Kongo Kanamalı Ateşi Hibrit Sempozyumu” bugün Hitit Üniversitesi evsahipliğinde yapılacak.

HİTÜ Kene Kaynaklı Hastalık Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi ile Koç Üniversitesi İş Bankası Enfeksiyon Hastalıkları Araştırma ve Uygulama Merkezi işbirliğinde organize edilen uluslararası katılımlı sempozyum bugün saat 14.00’de başlayacak.

KENEM Müdürü Prof. Dr. Nurcan Baykam’ın konuşması ile başlayacak sempozyum HİTÜ’nün kurumsal YouTube kanalından canlı olarak takip edilebilecek.

(Haber Merkezi)

