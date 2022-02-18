Kızlaryolu Barajı için 200 milyon lira ödenek 

AK Parti Çorum Milletvekili Oğuzhan Kaya, Çorum’un İç Anadolu'nun ve ülke tarımının en önemli illerinden biri olduğunu hatırlatarak, Çorum’un tarım alanında daha da gelişmesi için son 19 yılda 113 tesis ile 2 milyar 694 milyon lira yatırım yapıldığını bildirdi.

Çorum’da sulanabilir tüm tarım arazilerinin suya kavuşması için de çalışmaların devam ettiğinin altını çizen Milletvekili Kaya, bu projelerden birinin de Kargı İlçesi’nde yapımına devam edilen Kızlaryolu Barajı olduğunu kaydetti. 24 bin 250 dekarda Kargı İlçesi Beygircioğlu, Çeltiközü,Yeşilköy, Ayşar Köylerinde 24 bin 250 da araziyi sulayacak olan barajın 114 milyon metreküp su depolama kapasitesine sahip olduğunu vurgulayan Oğuzhan Kaya, günümüz fiyatları ile 500 milyon TL’ye bedele sahip Devrez Kızlaryolu Barajı inşaatında çalışmaların devam ettiğini söyledi.

Yüzde 59 fiziki gerçekleşmeye ulaşılan barajın 2023 yılı sonunda tamamlanmasının planlandığını anlatan Milletvekili Kaya, ayrıca bu barajın 15 GWh/yıl enerji (5 MW kurulu güç) ile enerji üretimine faydası bulunduğuna işaret etti. Kargı Çolaklı Regulatör sulaması ile 24.250 da, 22.000 m kapalı borulu sistem ile sulanacağını vurgulayan Kaya, projenin hayata geçirilmesiyle milli ekonomiye yılda 20 Milyon Türk Lirası maddi katkı ve 4 bin kişiye istihdam sağlanacağını ifade etti.

Projelerin tamamlanmasına müteakip Kargı Çolaklı Regulatör sulamasının inşaat ihalesinin yapılmasının hedeflendiğini açıklayan Milletvekili Kaya, 2022 yılında bu baraj için 200 milyon ödenek ayrıldı da sözlerine ekledi.

(Volkan SINAYUÇ)

