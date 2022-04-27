“Kızlarımızı mesleki liselere teşvik etmeliyiz”

Ziyarette, Çorum Şehit Emin Güner MTAL öğretmenleri ve öğrencileri ile bir araya gelerek öğrencilerin yapmış oldukları projeler hakkında bilgiler aldılar. TOBB Çorum Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Zeynep Yarımca, mesleki ve teknik lise denince akla ilk gelenin erkek öğrenciler olduğunu, oysa kaynakçılık, marangozluk gibi alanlarda yetişmesi için kız öğrencilerin de bu okullardaki sayılarının çoğalması gerektiğini söyledi. Ayrıca, “Kadınların meslek seçiminde geleneksel toplumsal cinsiyet rollerinin dışına çıkabilmesine olanak sağlayan mesleki ve teknik liselerimize kız çocuklarımızı teşvik etmeliyiz” dedi.

Çorum Şehit Emin Güner Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü İbrahim Ayaz, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Çorum Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Zeynep Yarımca ve Çorum Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Yönetim Kurulu Üyesi, Proje Yürütme Kurulu Başkanı Ömer Altıkardeş’e yapmış oldukları ziyaret için teşekkür etti.

(Haber Merkezi)