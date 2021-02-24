Hitit Üniversitesi Proje Koordinasyon ve Yönlendirme Ofisi yürütücülüğünde OSTİM Ortadoğu Sanayi ve Ticaret Merkezi Araştırma Geliştirme Eğitim Kalkınma ve Dayanışma Vakfı, Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi, Çorum İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Ankara Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ve Sivas Milli Eğitim Müdürlüğü ile işbirliği yapılarak, “Kızlar için STEM (Bilim Teknoloji Mühendislik ve Matematik)” projesi hazırlandı.

Erasmus+ Gençlik Diyaloğu kapsamında 44 proje arasından seçilerek desteklenmeye hak kazanan söz konusu proje kapsamında kız öğrencilerin STEM alanlarına karşı önyargılarının kırılması, bu alanlara yönelik tercih aşamasında karşılaştıkları problemlerin belirlenmesi ve çözüm önerilerinin sunulması planlandı.

Kadınların, STEM alanlarında iş gücüne katılımı ile kalkınmada önemli bir rol üstlenmelerinin önünün açılmasının hedeflendiği proje kapsamında 28 Haziran-2 Temmuz 2021 tarihlerinde 120 kişinin katılacağı “Kızlar için STEM” zirvesi yapılacak. Alanında uzman kişiler ve gençler tarafından, “STEM alanında cinsiyet eşitsizliği: Problemler ve Çözüm Önerileri” raporu hazırlanarak Uluslararası Bilimde Kadın ve Kız Çocukları Günü olan 11 Şubat 2022’de Ankara’da bir lansman eşliğinde kanun yapıcılara sunulacak.

(Haber Merkezi)