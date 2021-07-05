“Kızlar İçin STEM” projesi zirve etkinliği düzenlenecek

Kız öğrencilerin STEM alanlarına karşı önyargılarının kırılması, bu alanlara yönelik tercih aşamasında karşılaştıkları problemlerin belirlenmesi ve çözüm önerilerinin sunulması planlanan proje kapsamında düzenlenen zirve etkinliğinde kadınların STEM alanlarında iş gücüne katılımı ile kalkınmada önemli bir rol üstlenmelerinin önünün açılması hedefleniyor.

Proje uyarınca “STEM'e dair Herşey” kariyer paneli, “Teknoloji ve Bilim Tutkusu Engel Tanımaz!” paneli, “Yerinde Gör” fabrika gezileri, “Güçlü Kadınlar ve Geleceğin Ana Aktörleri” paneli, “Sen de yapabilirsin!” çalıştayı, laboratuvar ziyaretleri gibi etkinliklerin yapılacağı açıklardı.

Öte yandan HİTÜ Teknoloji Transfer Ofisi, “Kızlar İçin STEM” Zirvesi’nin açılışının da saat 11.00’de Anitta Otel Hattuşili Konferans Salonu’nda yapılacağını açıkladı.

(Volkan SINAYUÇ)

