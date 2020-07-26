Kızının nikahını kıydı

Canan & Erdem Sakınmaz çiftinin kızları Beyzanur ile Lale & Özcan Bardakçı çiftinin oğulları İbrahim Can Bardakçı’nın düğün törenleri önceki gün büyük bir coşkuyla gerçekleştirildi.

Genç çiftin düğün törenine AK Parti MKYK Üyesi Çorum Milletvekili Ahmet Sami Ceylan, Çorum eski Belediye Başkanı Av. Muzaffer Külcü başta olmak üzere çok sayıda davetli katıldı.

Milletvekili Ceylan ve eski Başkan Külcü’nün genç çiftin şahitliğini yaptığı ve yaptıkları konuşmalarda bir ömür boyu mutluluk dileklerini ilettiği düğünde çiftin nikahını ise gelinin babası Belediye Evlendirme Memuru Erdem Sakınmaz kıydı.

ÇORUM HABER, Sakınmaz ve Bardakçı çiftini kutlar, genç çifte ömür boyu mutluluklar diler.

(Haber Merkezi)