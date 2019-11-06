Kızıltepe’ye Çorumlu kayyum

Mardin’in Kızıltepe İlçe Belediyesi’ne Kaymakam Hüseyin Çam kayyum olarak atandı. Mardin Valiliğinden yapılan açıklamada, Kızıltepe Belediye Başkanı Yılmaz hakkında, Mardin 2. Ağır Ceza Mahkemesinin 2014/111 Esas sayılı kovuşturma dosyası kapsamında "Silahlı Terör Örgütü'ne Üye Olma" suçundan yargılamasının, Mardin Cumhuriyet Başsavcılığının 2019/1642 sayılı soruşturma dosyası kapsamında “Silahlı Terör Örgütü'ne Üye Olma” suçu ve yine Mardin Cumhuriyet Başsavcılığının 2019/8289 sayılı soruşturma dosyası kapsamında “Silahlı Terör Örgütü'ne Üye Olma” suçundan soruşturmasının devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, “İlimiz Kızıltepe Belediye Başkanı Nilüfer Elik Yılmaz hakkında devam eden adli işlem süreçleri göz önünde bulundurularak Anayasanın 127. maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanununun 47. maddelerine istinaden Bakanlığımızın 3 Kasım 2019 tarihli onayı ile geçici bir tedbir olarak görevinden uzaklaştırılmış, Belediye Kanununun 45. ve 46. maddeleri kapsamında Kızıltepe Kaymakamı Hüseyin Çam Kızıltepe Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirilmiştir” denildi.

Kızıltepe Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirilen Çam, belediye binasına gelerek görevine başladı. Burada açıklamalarda bulunan Kızıltepe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili hemşehrimiz Hüseyin Çam, hiçbir ayrım gözetmeksizin bütün vatandaşlara en hızlı şekilde hizmet etmenin gayreti içinde olacaklarını söyledi. Kaymakam Çam, "Önceliğimiz vatandaşlarımızın en şekilde hayatlarını sürdürmelerine olanak sağlamak olacak. İhtiyaçlarımızı çok kısa sürede belirleyip önceliklerimizi belirleyeceğiz. Acil durumları gerektiren sokaklardan başlayıp, bir an önce çalışmalara başlayacağız'' dedi. Kaymakam Çam, Mardin Büyükşehir Belediyesi ile koordineli bir şekilde, Vali ve Belediye Başkan Vekili Mustafa Yaman ile devlet büyüklerinin destekleriyle kırsaldan merkeze ilçenin bir an önce hak ettiği değere ulaşmasına katkı sağlamayı hedeflediklerini vurguladı.

Vatandaşların yaşam kalitesini yükselterek, insan odaklı, katılımcı, yenilikçi bir yönetim anlayışıyla adaletli, verimli ve etkin şekilde hizmet sunmak amacıyla büyük bir özveri ile çalışacaklarını aktaran Kaymakam Çam, belediyenin tüm kaynaklarını milletin hizmetine sunulacağını dile getirdi.

Belediye bütçesinin hiçbir ayrım gözetmeksizin nüfusun tamamı olan 252 bin 656 vatandaşa hizmet olarak döneceğinin altını çizen Kaymakam Çam, vatandaşlardan toplanan vergilerin başka yerlere değil, halka hizmet olarak geri döneceğini bildirdi. Kaymakam Çam, önümüzdeki dönemde özellikle çocuk parkları gibi sosyal yaşam alanlarına, alt yapı, üst yapı, kültür ve sanat, turizm gibi belediye hizmetleri ile yatırımların öncelikli olacağını sözlerine ekledi.

(İHA)