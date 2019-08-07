Kızılpınar’da coşkulu şenlik

Çorum merkeze bağlı Kızılpınar Köyü’nde yapılan Karagöl Şenliğine; Ticaret Borsası Başkanı Naki Özkubat, Çorum Şoförler Cemiyeti Başkanı Tahsin Şahin, Ziraat Odası Başkanı Mehmet Sayan, Çorum Damızlık Üreticileri Başkanı Yılmaz Kaya, Tamirciler Odası Başkanı Necmettin Uzun, Sebzeciler Odası Başkanı Erdoğan Yılmaz, Çorum Dikiciler ve Kunduracılar Odası Başkanı Halil Gürbüzer, CHP İl Başkanı Hasan Eray Tüfekci, CHP İl Genel Meclis Üyeleri Yıldız Bek, Suat Atalay, Tarım ve Orman İl Müdürü Orhan Sarı, Dernekler Müdürü Mustafa Bayrak, Bahçelievler Muhtarı Hasan Kızıltepe, köy muhtarları, dernek başkanları ve binlerce kişi katıldı.

FASÜLYE BİRİNCİSİ MERCAN OLDU

Gazeteci Servet Seyfettin Mete’nin sunuculuğunu yaptığı Karagöl Şenliği kapsamında düzenlenen fasulye yarışması da çekişmeli geçti. 17 üreticinin katıldığı ve jüri üyeliklerini Çorum Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü’nden Aslan Sivrikaya, Kadir Yıldız, Fatma Altuntaş, Ali Aydın ile Yasemin Çetin’in yaptığı yarışmada Hüseyin Mercan’ın yetiştirdiği fasulye birinci olurken, yarışmaya katılan ve ilk 4’de giren yarışmacılar ödüllendirildi.

AĞA HACI BULUT OLDU

Karagöl Şenliğinde ağalık yarışması bir hayli çekişmeli geçti. Yarışmada Hacı Bulut, Tuncay Turna, Tuncay Aylan, Sadık Yosul ve Kenan Soyer, ağalık yarışması koltuğuna oturan isimler oldular.

3 bin TL ile başlayan yarış gazeteci Servet Seyfettin Mete’nin çabaları sonucu bir hayli yükseldi. Ağa’lık yarışmasının ödülü olan koç en son 5 bin 100 TL karşılığında Hacı Bulut tarafından alındı ve Bulut Kızılpınar Köyü Karagöl Şenliğinin 2019 ağası oldu.

HÜSEYİN UĞURLU FARKI

Şenliğe ünlü sanatçı Hüseyin Uğurlu damgasını vurdu. Canan Beydil ve Ercan Aygün’ün de sahne aldığı etkinlikte Hüseyin Uğurlu coşkusu yaşandı.

Şenlikte sahne alan ve kendine özgü türküleri ile milyonlarca dinleyicisi bulunan Hüseyin Uğurlu, coştukça coştu. 1 saati aşkın süre sahnede kalan Uğurlu, okuduğu türkülerle hayranlarına müzik ziyafeti çekti. Programının sonlarına doğru halay ve oyun havaları da okuyan Uğurlu, kimi zaman bu oyunlara kendisi de eşlik etti. Sahnede adeta devleşen zaman zaman sazı ile şov yapan Uğurlu’ya hayranları büyük sevgi gösterisinde bulundu. Çeşitli firmaların verdikleri hediyelerin de dağıtıldığı şenlik, akşam saatlerine kadar halaylarla devam etti.

(Haber Merkezi)