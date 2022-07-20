Kızılpınar’da bereketli topraklar için dua edildi

Çıplak Dede Türbesinde bir araya gelen köy halkı, kurbanlarını keserek yağmur duası yaptı.

Daha sonra ise kurban yemeğine kaşık sallayan köy halkı, duaz-ı imamlar eşliğinde muhabbet etti.

Kızılpınarlılar, aydınlık bir gelecek, kazasız-belasız bir üretim sezonu, topraklardan bereket ve huzurun, barışın, sevginin eksik olmaması için dua etti.

Kızılpınar Köyü Muhtarı Ekrem Uyar, şükür kurbanının geleneksel olarak düzenleneceğini belirterek, tüm katılımcılara teşekkür etti.

(Haber Merkezi)

