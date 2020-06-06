Kızılpınar köylülerinden CHP’ye kutlama ziyareti
Çorum Merkez Kızılpınar Köyü heyeti, CHP İl Başkanı Mehmet Tahtasız ve yönetimine hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.
Güncel 06.06.2020, 10:51
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Kızılpınar Köyü Muhtarı Ekrem Uyar, Dernek Başkanı Memduh Günen, Dernek Yönetim Kurulu Üyesi Erol Günen, Çorum Kına Organizasyon yetkilisi Reyhan Bolat ve CHP Disiplin Kurulu Üyesi Kamil Deveci, CHP İl Başkanı Mehmet Tahtasız’ı makamında ziyaret ederek bir süre sohbet etti.
Kızılpınar heyeti, CHP İl Başkanı Tahtasız ve yönetimine başarılar diledi.
Tahtasız ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Kızılpınar Köylülerine teşekkür etti. (Haber Merkezi)
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