Kızılpınar, Fasülye Şenliği’yle eğlendi

Çorum'da köy derneklerinin düzenliği büyük şenliklerden biri olan Kızılpınar Köyü’nün geleneksel 14. Karagöl Fasülye Şenlikleri büyük bir coşkuyla gerçekleştirildi.

Yeni tip koronavirüs pandemisi nedeniyle iki yıldır yapılamayan şenliklerden biri olan Kızılpınar Köyü’ndeki şenliğe yüzlerce davetli katıldı. Şenlikte büyük bir coşku vardı. Türk Halk Müziği Sanatçısı Filiz Ağar ve Çorumlu sanatçıların sahne aldığı şenlikte alanı dolduran vatandaşlar unutulmaz bir gün yaşadılar.

Çorum merkeze bağlı Kızılpınar Köyü'nde yapılan Karagöl Şenliğine; CHP İl Başkanı Mehmet Tahtasız, İYİ Parti İl Başkanı Bekir Özsaçmacı, İl Genel Meclisi Başkanı Mehmet Bektaş, CHP İl Genel Meclis üyesi Suat Atalay, Çorum Ticaret Borsası Başkanı Naki Özkubat, Çorum Ziraat Odası Başkanı Mehmet Sayan, Çorum Oto Tamirciler Odası Başkanı Necmettin Uzun, Bakkallar ve Bayiler Odası Başkanı Özkan Şanal, 32 Nolu Taşıyıcıları Kooperatif Başkanı Hasan Eker, Sebzeciler Odası Başkanı Erdoğan Yılmaz, Teziler Odası Başkanı Lütfi Barut, Dedesli Ovası Türkmen Köyleri Dernek Başkanı Arap Filiz, Mecitözü Dernekler Federasyonu Genel Başkanı Kemal Tepe, CHP İl Disiplin Kurulu üyesi Kamil Deveci, köy dernek başkanları, köy muhtarları ve çok sayıda kişi katıldı.

FASÜLYE BİRİNCİSİ

YETER AYLAN OLDU

Gazeteci Servet Seyfettin Mete'nin sunuculuğunu yaptığı 14. Karagöl Fasülye Şenliği kapsamında düzenlenen fasulye yarışması da çekişmeli geçti. 15 üreticinin katıldığı ve jüri üyeliklerini Çorum Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü’nden Kadir Yıldız, Suzan Özkubat, Satı Karaca Özpamuk ve Erdal Karıncalı’nın yaptığı yarışmada Yeter Aylan’ın yetiştirdiği fasulye birinci olurken, ikinci üretici Sevim Turna, üçüncü ise Ahmet Güler, oldu.

Dereceye giren fasulye üreticilerine çeşitli firmaların hediyelerini Ticaret Borsası Başkanı Naki Özkubat, İl Genel Meclisi Başkanı Mehmet Bektaş, Ziraat Odası Başkanı Mehmet Sayan, CHP İl Genel Meclisi üyesi Suat Atalay, Sebzeciler Odası Başkanı Erdoğan Yılmaz, Terziler Odası Başkanı Lütfi Barut, Bahçelievler Mahallesi Muhtarı Hasan Kızıltepe, Dedesli Ovası Dernek Başkanı Arap Filiz, tarafından hediyeleri verildi.

Fasülye şenliğinde Filiz Ağar, Müjgan Yürüyen, Ercan Aygün ve ekibi, Nazlı Kalender, Beste Yıldız, Kazım Mercan, Uğur İnanç ve Çorum Kına, ekibi sahne aldı.

Yarışmalarında yapıldığı, çeşitli firmaların verdikleri hediyelerin de dağıtıldığı şenlik, akşam saatlerine kadar türküler ve halaylarla devam etti.

(Haber Merkezi)

