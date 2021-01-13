Kızılırmak'ta sular çekildi, balıklar tehlike altında!
Türkiye’nin en uzun nehri olarak bilinen bin 355 kilometrelik Kızılırmak’ta kuraklık tehlikesi yaşanırken, suların çekilmesiyle balıklar da bir araya toplandı.
Güncel 13.01.2021, 14:01
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Osmancık ilçesinden geçen ve Türkiye’nin en önemli sulak alanlarından olan Kızılmak’ta su seviyesi azaldı. Su seviyesinin azalmasıyla birlikte Osmancık ilçe merkezinde bulunan Tarihi Koyunbaba Köprüsü’nde yüzlerce balık bir araya toplandı.
Tarihi Koyunbaba Köprüsü’nün altında toplanan balıkları izlemek için gelen bölge halkı, kuraklık nedeniyle binlerce balığın ölebileceğinden endişe ediyor.
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