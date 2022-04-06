Kızılırmak eriyen karlarla coştu

Sivas'ın İmranlı ilçesi sınırları içerisindeki Kızıldağ eteklerinden doğan ve Samsun'un Bafra ilçesinde Karadeniz'e dökülen, bin 355 km uzunluğu ile Türkiye'nin en uzun nehri olan Kızılırmak, son yıllarda etkili olan kuraklık nedeniyle geçtiğimiz yıl adeta kuruma noktasına gelmişti. Nehrin doğduğu Sivas’ta nehir yatağında adacıklar oluşmuş nehir otlağa dönüşmüştü.

Bu yıl yağan bol kar ve yağan karların erimesi ile Kızılırmak adeta coştu. Nehirdeki su seviyesi son yılların en uç seviyesine ulaştı. Kesitten saate geçen su miktarı 163 metreküp olarak ölçüldü. Sivas’ta nehir üzerinde yer alan Selçuklu eseri olan 173 metre uzunluğundaki tarihi Eğri köprünün 18 kemerinin tümünden su akar oldu. Tarihi kemer köprü uzun yıllar sonra ilk kez böyle görüntülendi. Coşkun akan ırmak adını aldığı kızıl rengine büründü.

Türkiye sınırları içerisinde doğup kendi sınırları içinde denize dökülen en uzun akarsu olan Kızılırmak, Sivas, Kayseri, Nevşehir, Kırşehir, Kırıkkale, Ankara, Çankırı, Çorum, Sinop ve Samsun illerinden geçiyor. 56 bin hektarlık deltasıyla Türkiye'nin önemli sulak alanlarının başında gelen nehir üzerinde 12 baraj ve hidroelektrik santrali bulunuyor. (İHA)