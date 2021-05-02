Kızılırmak Deltası kuşlarla renklendi

Samsun'un Alaçam, Bafra ile 19 Mayıs ilçelerinin sınırlarında bulunan, Kızılırmak Nehri'nin Karadeniz'e döküldüğü bölgenin de yer aldığı 56 bin hektar alanı kaplayan delta, ilkbahar renklerine büründü.

İrili ufaklı çok sayıda gölü, sazlık alanları, ender subasar çayırları, 12 bin hektarı bulan sulak bölgesi ve barındırdığı canlı türleriyle Türkiye'nin önemli doğal sistemlerinden birini oluşturan delta, göçmen kuşlarla şenlendi.

(AA)

