“Kızılelmamız büyük ve güçlü Türkiye’dir”

Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Çorum Milletvekili Av. Oğuzhan Kaya ile İl Başkanı Yusuf Ahlatcı, MHP ve partisinin belediye başkanları ile biraraya geldi.

Milletvekili Kaya ve İl Başkanı Ahlatcı önceki gün beraberinde İl Başkan Yardımcısı Ercan Daşdan, İl Gençlik Kolları Başkanı Muhammed Fatih Temur, Merkez İlçe Başkanı Erhan Akar ile birlikte Oğuzlar Belediye Başkanı Muzaffer Yıldırım, Ortaköy Belediye Başkanı Taner İsbir, Uğurludağ Belediye Başkanı Remzi Torun ve Osmancık İlçe Belediye Başkanı Ahmet Gelgör ile biraraya gelerek bir toplantı yaptı.

Cumhur ittifakına vurgu yaparak “Birlikte güçlü Türkiye” şeklinde paylaşımda bulunan İl Başkanı Yusuf Ahlatcı, “Bizim davamız birlik, beraberlik, kardeşlik davasıdır. Bizim Kızılelma'mız büyük ve güçlü Türkiye'dir” görüşüne yer verdi.

(Volkan SINAYUÇ)

