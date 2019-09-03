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Kızılcık toplarken hayatını kaybetti

Arazide kızılcık meyvesi toplayan 39 yaşındaki şahıs rahatsızlanarak hayatını kaybetti.

Kızılcık toplarken hayatını kaybetti

Arazide kızılcık meyvesi toplayan 39 yaşındaki şahıs rahatsızlanarak hayatını kaybetti.

03 Eylül 2019 Salı 23:05
Kızılcık toplarken hayatını kaybetti

Arazide kızılcık meyvesi toplayan 39 yaşındaki şahıs rahatsızlanarak hayatını kaybetti.

Olay, önceki gün saat 15.00 sıralarında merkeze bağlı Dağkarapınar Köyü’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Dağkarapınar Köyü Eşek Deresi mevkiinde akrabası Ş.Ü. ile birlikte kızılcık meyvesi toplayan 39 yaşındaki M.K., bir anda rahatsızlanarak yere düştü. Olay yerinde hayatını kaybeden M.K.’nin cansız bedeli otopsi işlemleri için Çorum Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılırken, Jandarma’nın olayla ilgili soruşturması devam ediyor. (Haber Merkezi)

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