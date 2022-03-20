Kızılay’ın yeni yönetimi şevkle görevine başladı
Kızılay Çorum Şubesi’nin yeni seçilen Yönetim Kurulu, Ramazan ayında muhtaçların yardımına koşmak üzere yoğun biçimde kolları sıvadı.
Güncel 20.03.2022, 18:44
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Kızılay Başkanı Av. Hüseyin Kılıç, Başkan Yardımcısı Hasan Algül, Muhasip Mustafa Öztemiz, Veznedar Zeki Akbatu, Denetçi Cemalettin Polattaş, Yönetim Kurulu üyeleri Mustafa Kılıç, Mehmet Uyar, Hüseyin Uysal ve Cercis Kürşat Yıldırım, Cumartesi günü gazetemizi ziyaret ederek Genel Müdürümüz Mehmet Yolyapar’a çalışmaları hakkında bilgi verdiler.
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