Kızılay’ın yardım TIR’ı İzmir’e uğurlandı

Kızılay Çorum Şubesi tarafından bağışçıların desteği ile oluşturulan yardım TIR’ının İzmir’e uğurlandığını kaydeden Kılıç, tüm hayırseverlere ve emeği geçen herkese teşekkür ettiğini dile getirdi.

Açıklamasının devamında Kızılay’ın genel yardımlarıyla ilgili de bilgi veren Kılıç, “Beslenme hizmeti çerçevesinde, bölgede hizmet vermek üzere, 38.530 kişi/öğün kapasiteli mobil ve beslenme üniteleri alana sevk edilmiş, Bölge Afet Müdahale Merkezlerinden, barınma ve temel afet malzemeleri alana gönderilmiştir.

Halk Sağlığı ve Psikososyal Destek Ekiplerini sahaya gönderilmiştir.

144.460 maske ve 5000 dezenfektan sahaya sevk edilmiştir.

5.303 barınma malzemesi, 16.050 battaniye, 6.888 yatak, 1.256 ısıtıcı ve 2.657 mutfak seti dağıtımı yapılmıştır.

768.825 sıcak yemek, 249.195 ikram malzemesi, 292.557 sıcak-soğuk içecekler ve 383.389 su gıda yardımı olarak sunulmaktadır.

Türk Kızılay Genel Merkez, Şube ve Temsilciliklerinde 1.436 çalışanımız, 5.571 gönüllümüz ve 6 ikram aracı, 5 mobil mutfak, 8 öncü haberleşme aracı, 8 nakliye aracımız alanda hizmet vermektedir” dedi. (Haber Merkezi)