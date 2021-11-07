“Kızılay’ın yanındayız”

DEVA Partisi Çorum İl Kadın Politikaları Başkanlığı öncülüğünde Kızılay Kan Merkezi’ni ziyaret eden partililer kan bağışında bulundular.

İl Kadın Politikaları Başkanı Zahra Benli, DEVA Partisi Çorum İl Teşkilatı olarak Kızılay’a destek olmak ve farkındalık oluşturmak adına kan bağışında bulunduklarını belirtirken, “Sağlık koşulları elverişli olan her bir arkadaşımız mutlaka ama mutlaka buraya gelip kan versin. Elimizden geldiği kadar sağlığı el veren her bir vatandaşımızın kan vermesini teşvik edeceğiz. Kızılay’ın daima yanındayız” diye konuştu. (Haber Merkezi)

