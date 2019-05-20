Kızılay’ın gıda kolisi bağış kampanyası sürüyor

İnsanların her türlü aynı ve nakdi yardımlarını ihtiyaç sahiplerine ulaştırmak üzere Türk Kızılayı’na verebileceklerinin belirtildiği açıklamada “Türk Kızılay Çorum Şubesi olarak Ramazan ayında çalışmalarımız devam etmektedir. Türk Kızılay’ı Çorum Şubesi Kadın Kollarımız her hafta 250 kişiye ev yemekleri dağıtımı yapmaktadır. Türk Kızılay’ı Çorum Şubesi Gençlik Kollarımız Gıda paketi kampanyasını yürütmektedir.
Türk Kızılayı Çorum Şubesi Giyim evi olarak her hafta 25 ailemizin giyim ihtiyacını karşılamaktayız
Yine Türk Kızılayı Çorum Şubesi olarak Ramazan Ayı’nda 500 kişiye gıda kolisi dağıtımı yapılmaktadır.
Türk Kızılayı siz değerli insanların yardımı ile insanlığın sesi olmaya devam edecektir” denildi.
(Haber Merkezi)