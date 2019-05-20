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Kızılay’ın gıda kolisi bağış kampanyası sürüyor

Türk Kızılay Çorum Şubesi Başkanı Hüseyin Kılıç; Türk Kızılay’ın Ramazan Ayı’nda veren el ile alan el arasında köprü olmak için Türkiye genelinde Ramazan’da az çok demeden paylaşıyorsan “HİLAL OLSUN TÜRKİYE” ismi ile kampanya başlattığını belirterek, Çorum Türk Kızılay Şubesi olarak Çorum AHL Park Migros önünde gıda kolisi bağış kampanyası başlatıldığını, yardım yapmak isteyenlerin buradan alacakları Bereket Paketi için 37 TL, Lezzet Paketi için 65 TL ve ziyafet Paketi için 90 TL ödeyerek aldıkları gıda kolisini ihtiyaç sahiplerine ulaştırmak üzere Kızılay’a bağış yapabileceklerini kaydetti.

Kızılay’ın gıda kolisi bağış kampanyası sürüyor

Türk Kızılay Çorum Şubesi Başkanı Hüseyin Kılıç; Türk Kızılay’ın Ramazan Ayı’nda veren el ile alan el arasında köprü olmak için Türkiye genelinde Ramazan’da az çok demeden paylaşıyorsan “HİLAL OLSUN TÜRKİYE” ismi ile kampanya başlattığını belirterek, Çorum Türk Kızılay Şubesi olarak Çorum AHL Park Migros önünde gıda kolisi bağış kampanyası başlatıldığını, yardım yapmak isteyenlerin buradan alacakları Bereket Paketi için 37 TL, Lezzet Paketi için 65 TL ve ziyafet Paketi için 90 TL ödeyerek aldıkları gıda kolisini ihtiyaç sahiplerine ulaştırmak üzere Kızılay’a bağış yapabileceklerini kaydetti.

20 Mayıs 2019 Pazartesi 21:20
Kızılay’ın gıda kolisi bağış kampanyası sürüyor

İnsanların her türlü aynı ve nakdi yardımlarını ihtiyaç sahiplerine ulaştırmak üzere Türk Kızılayı’na verebileceklerinin belirtildiği açıklamada “Türk Kızılay Çorum Şubesi olarak Ramazan ayında çalışmalarımız devam etmektedir. Türk Kızılay’ı Çorum Şubesi Kadın Kollarımız her hafta 250 kişiye ev yemekleri dağıtımı yapmaktadır. Türk Kızılay’ı Çorum Şubesi Gençlik Kollarımız Gıda paketi kampanyasını yürütmektedir.

Türk Kızılayı Çorum Şubesi Giyim evi olarak her hafta 25 ailemizin giyim ihtiyacını karşılamaktayız

Yine Türk Kızılayı Çorum Şubesi olarak Ramazan Ayı’nda 500 kişiye gıda kolisi dağıtımı yapılmaktadır.

Türk Kızılayı siz değerli insanların yardımı ile insanlığın sesi olmaya devam edecektir” denildi.

(Haber Merkezi)

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