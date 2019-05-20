Kızılay’ın gıda kolisi bağış kampanyası sürüyor

Türk Kızılay Çorum Şubesi Başkanı Hüseyin Kılıç; Türk Kızılay’ın Ramazan Ayı’nda veren el ile alan el arasında köprü olmak için Türkiye genelinde Ramazan’da az çok demeden paylaşıyorsan “HİLAL OLSUN TÜRKİYE” ismi ile kampanya başlattığını belirterek, Çorum Türk Kızılay Şubesi olarak Çorum AHL Park Migros önünde gıda kolisi bağış kampanyası başlatıldığını, yardım yapmak isteyenlerin buradan alacakları Bereket Paketi için 37 TL, Lezzet Paketi için 65 TL ve ziyafet Paketi için 90 TL ödeyerek aldıkları gıda kolisini ihtiyaç sahiplerine ulaştırmak üzere Kızılay’a bağış yapabileceklerini kaydetti.