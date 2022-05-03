Kızılay’dan yetim iftarı
Kızılay Çorum Şubesi yetim çocuklar için iftar yemeği düzenlendi.
Güncel 03.05.2022, 14:23
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Çorum Kızılay Şubesi tarafından ilimizde bulunan yetim ve öksüz 230 çocuğa yönelik düzenlenen iftarda çocuklara bayramlık kıyafet hediye edilip sevindirildi.
Kızılay İl Kadın Kolları ve Gençlik Kolları tarafından organize edilen etkinliğe Vali Yardımcısı Murat Çağrı Erdinç ve İl Müftüsü Muharrem Biçer de katıldı.
Kızılay Çorum Şubesi Başkanı Hüseyin Kılıç bu etkinlikle son Ramazan çalışmasının yapıldığının destek veren tüm hayırseverlere teşekkür etti.
(Volkan SINAYUÇ)
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