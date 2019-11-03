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Kızılay’dan “Yanında Ol” kampanyası

Türk Kızılayı, Barış Pınarı Harekâtı sonrası sınır ötesindeki yerleşim birimlerindeki daha fazla sivile yardım ulaştırmak için “Yanında Ol” adıyla ulusal yardım kampanyası başlattı.

Kızılay’dan “Yanında Ol” kampanyası

Türk Kızılayı, Barış Pınarı Harekâtı sonrası sınır ötesindeki yerleşim birimlerindeki daha fazla sivile yardım ulaştırmak için “Yanında Ol” adıyla ulusal yardım kampanyası başlattı.

03 Kasım 2019 Pazar 22:20
Kızılay’dan “Yanında Ol” kampanyası

Geçtiğimiz Cumartesi günü Gazi Caddesi’nde söz konusu kampanyayla ilgili tanıtım etkinliği düzenlendi. Hürriyet Meydanı’nda düzenlenen programda konuşan Kızılay Çorum Şube Başkanı Hüseyin Kılıç, “Bu yardımlaşma toplum desteği olmadan tek başına bir derneğin başarabileceği bir görev değildir. Belirli yaştan sonra insanlarda toplumsal duyarlılığın geliştirilmesi neredeyse olanaksızdır. Bu nedenle çocuklarımızda ve gençlerimizde bu toplumsal sorumluluğu oluşturmak ve Kızılay’ı anlatmak için daha fazla çaba harcamalıyız” dedi.

Türk Kızılay’ın başlattığı ‘Her Zaman Yanında Ol’ kampanyası kapsamında Çorum Şubesi olarak KYK Hitit Kız Öğrenci Yurdu’ndan temin edilen yatakları TIR ile Suriye’ye gönderdiklerini kaydeden Kılıç, “Ülkemizin güneyinde kahraman ordumuz Barış Harekâtı ismi ile bir hareket başlatmıştır. Bu harekâtın amacı; ülkemizin güneyinde bir terör devleti kurup bizi hapsetmek isteyen Türkiye düşmanlarına karşı durmak ve ülkelerindeki savaş nedeni ile 7-8 yıldır ülkemizde muhacir durumda bulunan Suriyeli insanların kendi topraklarında yaşamalarını sağlamaktır. Allah’ın izni, kahraman askerlerimiz ve dirayetli yöneticilerimizin sayesinde bu amaca ulaşılmamıştır. Ancak Suriye’de işgal ettiği yerlerden bırakıp giden hain örgüt burada bulunan evleri yakıp yıkmıştır. Türk Kızılay’ı olarak harekâtın hemen akabinde orada olunmuş ve insanlığa sahip çıkılmıştır. Türk Kızılay’ı terörden temizlenen Tel Abyad’a iki fırında 20.000 ve 5000 kişiye ekmek ihtiyacı için un sevk etmiştir. Harran Geçici Barınma Merkezi’nde 5 bin kişiye sıcak yemek verilmektedir. Bu bölgelerde gıda kolisi, bebek maması, hijyen seti, bebek bezi, battaniye yatak ve mutfak setine ihtiyaç vardır. Bizler Çorum Kızılay şubesi olarak Akçakale sınır geçici barınma merkezinde kullanılmak üzere KYK Hitit Kız Öğrenci Yurdu’ndan temin ettiğimiz yatakları bir TIR ile buraya gönderdik” dedi.

(Yusuf ÇINAR)

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