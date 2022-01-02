Kızılay’dan Tahtasız’a ziyaret
Güncel 02.01.2022, 19:01
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Kızılay Derneği Çorum Şube Başkanı Hüseyin Kılıç ve yönetimi, CHP İl Başkanı Mehmet Tahtasız’ı ziyaret ederek bir süre görüştü.
Ziyarette Kızılay’ın çalışmaları ele alındı.
Ziyarete; Kızılay Şube Başkanı Av. Hüseyin Kılıç, yönetim kurulu üyesi Mustafa Bilgin, Kadın Kolları Başkanı Fatma Başoğlu ile Gençlik Kolları Başkanı Av. Sefa Bedirhan Bolat katıldı.
Mehmet Tahtasız, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Kızılay heyetine teşekkür etti ve başarılar diledi.
(Haber Merkezi)
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