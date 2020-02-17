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Kızılay’dan “kan” çağrısı

Türkiye Kızılay Derneği, kış koşullarında azalan kan stokları nedeniyle vatandaşları, “İyi ki Varsın Kan Dostum” kampanyasına destek vermeye çağırdı.

Kızılay’dan “kan” çağrısı

Türkiye Kızılay Derneği, kış koşullarında azalan kan stokları nedeniyle vatandaşları, “İyi ki Varsın Kan Dostum” kampanyasına destek vermeye çağırdı.

17 Şubat 2020 Pazartesi 23:25
Kızılay’dan “kan” çağrısı

Kızılay'dan yapılan açıklamaya göre, her 4 saniyede 1 ünite kana ihtiyac¸ duyulan Türkiye'de her gün yaklaşık 9 bin insanın kaderini, kan bağışında bulunan insanlar belirliyor.

2005'ten itibaren Ulusal Güvenli Kan Temini programını yürüten ve halihazırda ülke çapına yayılmış ağıyla Türkiye'nin kan ihtiyacının yüzde 90'ını gönüllülerden aldığı kan bağışlarıyla karşılayan Türk Kızılay, kış şartları nedeni ile kan bağışı sayılarında ciddi oranda düşüş görüldüğü uyarısı yaptı. Bu kapsamda Kızılay, tüm Türkiye'yi "İyi ki Varsın Kan Dostum" kampanyasına destek vermeye çağırdı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türk Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık, Türkiye'de kan bağışı bilincinin gelişmesi ve düşen kan bağış stoklarının yeniden yükselmesinin büyük önem taşıdığını belirterek, şunları kaydetti: “Acil durumlarda yapılacak kan bağışının, o acil durumun ortaya çıkardığı ihtiyacı gidermeye hiçbir katkısı bulunmamaktadır. Bir hasta veya yaralıyı acil durumda verilecek kan değil, daha önce verilmiş, testleri yapılmış ve kullanıma hazır hale getirilmiş kan kurtarabilecektir. Tüm olumlu gelişime rağmen, ülkemizdeki düzenli kan bağışı oranı hala dünya ortalamasının altındadır ve gönüllü kan bağışı mevsim şartlarından etkilenmektedir. Kızılay olarak bu nedenlerle İyi ki Varsın Kan Dostum adıyla bir ulusal duyarlılık kampanyası başlatıyoruz. Amacımız, hem düzenli kan bağışçısı oranını artırmak hem de içinde bulunduğumuz kış koşulları nedeniyle düşen kan bağışlarının azalttığı stok seviyesini istenilir rakamlara çıkarmaktır."

BAĞIŞ SÜRESİ SADECE 15 DAKİKA SÜRÜYOR

Kızılay, alınan kanlara dünya standartlarında testler uygulamanın yanında, aynı zamanda kan bağışlarını eritrosit, trombosit ve plazma olarak ayrıştırarak hastanelere teslim ediyor. Kan bağışı için Kızılay kan bağış noktalarına geçerli bir kimlik belgesiyle gelen kişi, kan bağış formunu doldurup, doktor kontrolünden geçtikten sonra yaklaşık 15 dakika içerisinde kan bağışını yapabiliyor.

1957 yılında kan bağışı kabul merkezleri kuran Kızılay, bölge kan merkezleri, kan bağış merkezleri ve mobil kan bağış araçlarıyla her gün ortalama 350 noktada, 10 bin ünite kan bağışı alıyor. Alınan kan bağışları Kızılay laboratuvarlarında testlerden geçirip, bileşenlerine ayırarak 1300'e yakın hastaneye 7 gün 24 saat esasına göre ulaştırılıyor. Kızılay bunun yanı sıra aynı kan ekipleri ile TÜRKÖK projesi kapsamında donör olmak isteyenlere de hizmet veriyor. Kızılay, tüm bu operasyonu yaklaşık 3 bin 500 kişilik sağlık ordusu ile gerçekleştiriyor.

(AA)

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