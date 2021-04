Kızılay’dan iyilik hareketi

Geçtiğimiz yıl koronavirüs salgınıyla birlikte ülkede milyonlarca insana yardım ulaştıran Kızılay, gelenekselleşen Ramazan ayı yardımlarıyla bu yıl da sosyal yardımlarını sürdürecek. Yıl içindeki yardımlarının bir bölümü olan Ramazan ayı için “Ramazan Bereketini Paylaşan Tüm Kalplere Hilal Olsun Türkiye!” sloganıyla kampanya başlatan Kızılay, modern ve örnek projeleriyle hem hayırseverlere hem de gerçek ihtiyaç sahiplerine farklı çözümler sunuyor. Bu kapsamda Türkiye Kızılay Derneği Çorum Şubesi, Ramazan ayı boyunca da sosyal yardımlarını sürdürecek.

Kızılay’ın ramazan kampanyası Saat Kulesi Hürriyet Meydanı’nda açılan stantta kamuoyuyla paylaşıldı. Aşevleri, Zekat, Fitre, Fidye, Gıda Kolisi, bayramlık çalışmaları sayesinde binlerce hayırsevere çözümler üreten, yüzbinlerce ihtiyaç sahibini ise Ramazan’da yalnız bırakmayan Kızılay, ortaya koyduğu bu modelleri toplumun her kesimiyle paylaşma gayreti gösterirken Türk Kızılay Çorum Şube Başkanı Hüseyin Kılıç, Kızılay’ın 153 yıldır ihtiyaç sahibi insanlara milletin merhamet elini uzattığını söyledi.

Kızılay’ın insanlığın zor günlerden geçtiği bu dönemde de yardım çalışmalarını sürdürdüğünü belirten Kılıç, “Geçtiğimiz yıldan bu yana koronavirüs salgınından etkilenenlere yardımlarıyla destek olan Kızılay, yardımlaşma ve dayanışmanın, hayırda yarışmanın, derdi olanla dertlenmenin, gönül birlikteliğinin doyasıya yaşandığı Ramazan ayında da düzenlediği kampanyayla yine ihtiyaç sahiplerinin iftar sofrasını bereketlendirecek” dedi.

‘İHTİYAÇ SAHİPLERİNE ULAŞTIRILACAK’

“Ramazan Bereketini Paylaşan Tüm Kalplere Hilal Olsun Türkiye!” sloganıyla Ramazan ayı boyunca, yardımseverler ve ihtiyaç sahipleri için kolaylıklar sağlayan farklı bağış seçeneklerimiz ile hayırseverlerimizin desteklerini, bir kez daha talep edeceğiz.” diyen Kızılay Başkanı Kılıç, açıklamasını şu sözlerle sürdürdü: “Gıda yardımı seçeneğiyle Ramazan boyunca ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere hazırlanan gıda kolilerini yardımseverlerimiz satın alacak, biz de onlar adına bu gıda paketlerini ihtiyaç sahiplerine ulaştıracağız. Zekât, Fitre ve Fidye bağışları ile ekonomik durumu iyi olan hayırseverlerimizin dini vecibelerini yerini getirmelerini sağlarken, bağışlarının da doğru adreslere ulaşmasına vesile olacağız. İftar yardımlarına yapılan bağışlarla Türkiye genelindeki aşevlerimizde pişirilen yemekleri, ihtiyaç sahibi ailelere sunacağız. Aşevlerimize gelme imkânı olmayan ihtiyaç sahiplerimizin yemeklerini adreslerine teslim edeceğiz.”

BAYRAMDA ÇOCUKLARIN YÜZÜNÜ GÜLDÜRECEKLER

Bayramda da ihtiyaç sahiplerine ulaşacaklarını bildiren Hüseyin Kılıç, “Bayramlıklarımızla ve hediyelerimizle çocuklarımızın yüzünü güldüreceğiz. Bayramlık bağışıyla ise daha çok çocuğa ulaşacağız. Kızılay Alışveriş Kartımızla da, ihtiyaç sahiplerine yardım elimizi onların onurlarını kırmadan uzatacağız. Her dönemde mazlumların yanında olan Kızılay’ın bu çalışmalarının hedefine ulaşabilmesi için, sizin vereceğiniz destek büyük önem taşıyor. Bir kanaat önderi ve sorumlu bir medya mensubu olarak kampanyamızı yazılı, görsel ve sosyal medyadaki takipçilerinize duyurmanız ve onları bağışlarını vermeye davet etmeniz, daha çok ihtiyaç sahibine yardım eli uzatabilmemizin yolunu açacak. “Bir yerine çok olmanın” güzelliğini her zamankinden daha fazla hatırladığımız bu ayda, Kızılay’ı bir kez daha sahipleneceğinize inanıyor, gerek kampanyamıza katılımınız gerekse de kampanyamızın daha geniş kitlelere ulaşması noktasında tanıtım desteğiniz için şükranlarımı sunuyorum” ifadesini kullandı.

(Nurdan AKBAŞ)