 Kızılay’dan “Hilal Olsun Türkiye” kampanyası

Çorum Millet Bahçesi’nde düzenlenen toplantıya Başkan Kılıç ve Kızılay yönetim kurulu üyeleri katıldı. 2020 yılı vekaleten kurban bağış kampanyasını “Kurban Bereketini Yıl Boyu Yaşatıyorsan Hilal Olsun Türkiye” ismiyle açıklayan Hüseyin Kılıç şunları söyledi. “Kızılay’a bağışlanan kurbanlar din görevlileri eşliğinde, noter huzurunda veteriner hekim gözetiminde İslami usullere göre Et ve Süt Kurumu iş birliği ile kesilmekte ve kesilen kurban etleri, et konserve şeklinde yıl boyu ihtiyaç sahiplerine dağıtılmaktadır. Geçtiğimiz 2019 yılında aldığımız kurban bağışları ile ilimize ilçelerimiz dahil 15.000 kg et konserve gelmiş ve bunların birçoğu dağıtılmış ve halen dağıtımımız sürmektedir. Kızılay Çorum Şubesi olarak yönetim kurulumuz, ilçe temsilcilerimiz, kadın ve gençlik kollarımız, kan hizmetleri birimimizle birlikte hiçbir karşılık beklemeden insanlık adına, iyilik adına çalışıyoruz; çalışmaya devam ediyoruz.” dedi.

Öte yandan 2020 yılı kurban bağış bedeli hakkında bilgi veren Kılıç “ Yurt içi 1050 TL., Yurt dışı 850 TL.,olarak açıklandığını söyledi.

Kurban bağışında bulunmak isteyen vatandaşların; Saat Kulesi yanında açılacak kurban standına, Hamoğlu İş Hanı’nda bulunan Kızılay şubesine ya da Çorum şubesi hesaplarına bağışta bulunabileceklerini dile getirdi.