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Kızılay’dan Elazığ için destek çağrısı

Türk Kızılay Çorum Şube Başkanı Hüseyin Kılıç, Elazığ’ın Sivrice ilçesinde meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremin Malatya, Şanlıurfa, Gaziantep, Adana, Osmaniye, Tunceli ve Hatay’ın da bulunduğu birçok ilde de hissedildiğini dile getirdi.

Kızılay’dan Elazığ için destek çağrısı

Türk Kızılay Çorum Şube Başkanı Hüseyin Kılıç, Elazığ’ın Sivrice ilçesinde meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremin Malatya, Şanlıurfa, Gaziantep, Adana, Osmaniye, Tunceli ve Hatay’ın da bulunduğu birçok ilde de hissedildiğini dile getirdi.

28 Ocak 2020 Salı 21:18
Kızılay’dan Elazığ için destek çağrısı

Türk Kızılayı’nın, Elazığ’daki depremin ilk dakikalarından itibaren alarm durumuna geçtiğini, deprem bölgesinde 249 uzman afet personeli, 28 sağlık ve psikososyal destek ekibi ve 2.000 gönüllü ile Elazığ’ da 38.500 kişiye sıcak yemek-kahvaltı, Malatya’da 16.000 kişiye sıcak yemek - kahvaltı, 2.500 çadır, 7.833 yatak, 22.075 battaniye, 8.935 giyim, 3.651 ısıtıcı, 4 adet mobil mutfak, 2 sahra mutfağı, 1 çocuk dostu alanı, 7 ikram aracı, 36 öncü haberleşme aracı, 53.308 gıda paketi dağıtıldığını ve faaliyetlerin de devam ettiğini söyledi.

Depremzede vatandaşların olumsuz şartlardan korunması için ihtiyaç duyulan yardım malzemelerini de sevk eden Kızılay'a vatandaşların da destek amacıyla bağış yapabileceğini anlatan Hüseyin Kılıç,

Nakit Bağışların (Makbuz karşılığı) Türk Kızılay Çorum Şubesi Yeniyol M. Gazi C. 3/504 Hamoğlu iş Merkezi Kat: 5 Tel: 0364 212 67 71 adresinden yapılabileceğini, Ziraat Bankası Çorum Şubesi 78-1868-5416 TR 9400 0100 0078 0000 1868 5416 numaralı hesaba alıcı kısmına Çorum Kızılay Şubesi yazıp, açıklama kısmına ise DEPREM yazılmak şartıyla destek olunabileceğini ayrıca sıfır giyim battaniye vb., Gıda (Paketli ürünler), Isıtıcı, Hijyen Kolisi gibi ayni yardımların TSO deposunda toplanacağını vurguladı.

(Haber Merkezi)

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