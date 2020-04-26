Videolar Yazarlar Gazete Oku
Çorum 14°
az bulutlu
Güncel Spor Sungurlu Osmancık İskilip Alaca Bayat Mecitözü Kargı Ortaköy Uğurludağ Dodurga Oğuzlar Laçin Boğazkale Koronavirüs
BİST
98759
ALTIN
387.552
DOLAR
6.9921
STERLİN
8.6209
EURO
7.5498
Leblebi ustalarından korona uyarısı
Leblebi ustalarından korona uyarısı
Bakan Soylu şehit kızının bayramını kutladı
Bakan Soylu şehit kızının bayramını...
Camiye gelenlere polis uyarısı
Camiye gelenlere polis uyarısı
İstiklal Marşı 23 Nisan coşkusuyla balkonlardan seslendirildi
Balkonlarda 23 Nisan coşkusu

Kızılay’dan destek çağrısı

Türk Kızılay Çorum Şube Başkanı Hüseyin Kılıç, her yıl olduğu gibi bu yıl da Kızılay olarak Ramazan ayında veren el ile alan eli buluşturmak için “Yeter ki inan buna” ismi ile bir Ramazan kampanyası başlattıklarını belirterek bu kampanya ile hayırseverlerden alınacak güçle ihtiyaç sahiplerinin kapısını çalacaklarını dile getirdi.

26 Nisan 2020 Pazar 20:21
Kızılay’dan destek çağrısı

Koronavirüs salgını nedeniyle büyük sıkıntılar çekildiğine dikkat çeken Kılıç, sıkıntıların paylaştıkça hafifleyeceğini, bu sıkıntılardan hep birlikte çıkılacağını anlattı.

Kızılay olarak Çorum’da 30 gün süre ile Ramazan ayı boyunca günlük 150 kişinin iftar yemeklerini evlerine ulaştıracaklarını belirten Kılıç, bu şekilde Ramazan ayı boyunca 4500 kişiye iftar yemeği verileceğini, Ramazan’da bir günlük iftar yemeği bedelinin 15 TL olduğunu ifade etti.

Hayırsever Çorumluların bir kişi ya da daha fazla kişi için bu şekilde iftar yemeği verebileceğini ayrıca Kızılay olarak bir aile için 400 TL olmak üzere 1200 aileye zekat dağıtımı planlandığını anlatan Kılıç, hayırseverlerden zekatlarını ihtiyaç sahibi kişilere ulaştırmak için Türk Kızılay’ a vermelerini istedi.

Bu yıl için fitre bedelinin 27 TL olduğunu hatırlatan Hüseyin Kılıç, “Fitre ve oruç tutamayanlar için vereceğiniz bir günlüğü 27 tl den olmak üzere fidye bedellerini Türk Kızılay’a verebilirsiniz.

Ayrıca küçük gıda kolisi 75tl ve büyük gıda kolisi için 120tl olarak yardımda bulunabilirsiniz.

Ziraat Bankası Türk Kızılay Çorum Şubesi ıban numarası TR 9400 0100 0078 0000 1868 5416

Alıcı kısmına Türk Kızılay Çorum Şubesi yazılması Açıklama kısmına Gönderenin adı soyadı, tüzel kişi adının ve yardımı niçin vermekte ise (zekat-fitre-fidye-iftar-gıda ya da genel bağış ise bağış) bunlardan birisi yazmaları gerekmektedir.

Ayrıca Türk Kızılay Çorum Şube Başkanlığında, (Yeniyol Mah. Gazi Cad. Hamoğlu İş Merkezinde makbuz karşılığında) Genel Merkez hesabına 168 çağrı merkezini arayarak, 2868 e mesaj atarak, internet üzerinden ya da Genel Merkez hesaplarına da bağışta bulunabilirsiniz” dedi.(Haber Merkezi)

İlgili Haberler
99 kişi hayatını kaybetti
99 kişi hayatını kaybetti
Rüya gibi uçan yıllar, biraz durun, durun biraz!
Rüya gibi uçan yıllar, biraz durun, durun biraz!
“Meclis’in 100’ncü yılı için hatıra para basılsın”
“Meclis’in 100’ncü yılı için hatıra para basılsın”
Ağrısız doğum konforuna çağrı
Ağrısız doğum konforuna çağrı
Koronavirüslü birinin yanından geçtiğinizde sizi uyaran sistem
Koronavirüslü birinin yanından geçtiğinizde sizi uyaran sistem
Sağlıkçıların 23 Nisan coşkusu
Sağlıkçıların 23 Nisan coşkusu
Videolar Yazarlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Çorum Haber Gazetesi

    2. GAZİ SOKAK NO:4/E ÇORUM

    (364) 213 34 00

    Copyright © ÇORUM HABER bir BAYTAŞ San. Tic. A.Ş kuruluşudur. Tüm hakları saklıdır.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim