Kızılay’dan destek çağrısı

Koronavirüs salgını nedeniyle büyük sıkıntılar çekildiğine dikkat çeken Kılıç, sıkıntıların paylaştıkça hafifleyeceğini, bu sıkıntılardan hep birlikte çıkılacağını anlattı.

Kızılay olarak Çorum’da 30 gün süre ile Ramazan ayı boyunca günlük 150 kişinin iftar yemeklerini evlerine ulaştıracaklarını belirten Kılıç, bu şekilde Ramazan ayı boyunca 4500 kişiye iftar yemeği verileceğini, Ramazan’da bir günlük iftar yemeği bedelinin 15 TL olduğunu ifade etti.

Hayırsever Çorumluların bir kişi ya da daha fazla kişi için bu şekilde iftar yemeği verebileceğini ayrıca Kızılay olarak bir aile için 400 TL olmak üzere 1200 aileye zekat dağıtımı planlandığını anlatan Kılıç, hayırseverlerden zekatlarını ihtiyaç sahibi kişilere ulaştırmak için Türk Kızılay’ a vermelerini istedi.

Bu yıl için fitre bedelinin 27 TL olduğunu hatırlatan Hüseyin Kılıç, “Fitre ve oruç tutamayanlar için vereceğiniz bir günlüğü 27 tl den olmak üzere fidye bedellerini Türk Kızılay’a verebilirsiniz.

Ayrıca küçük gıda kolisi 75tl ve büyük gıda kolisi için 120tl olarak yardımda bulunabilirsiniz.

Ziraat Bankası Türk Kızılay Çorum Şubesi ıban numarası TR 9400 0100 0078 0000 1868 5416

Alıcı kısmına Türk Kızılay Çorum Şubesi yazılması Açıklama kısmına Gönderenin adı soyadı, tüzel kişi adının ve yardımı niçin vermekte ise (zekat-fitre-fidye-iftar-gıda ya da genel bağış ise bağış) bunlardan birisi yazmaları gerekmektedir.

Ayrıca Türk Kızılay Çorum Şube Başkanlığında, (Yeniyol Mah. Gazi Cad. Hamoğlu İş Merkezinde makbuz karşılığında) Genel Merkez hesabına 168 çağrı merkezini arayarak, 2868 e mesaj atarak, internet üzerinden ya da Genel Merkez hesaplarına da bağışta bulunabilirsiniz” dedi.(Haber Merkezi)