Kızılay’da Hüseyin Kılıç yeniden başkan

Turgut Özal Konferans Salonu’nda gerçekleşen genel kurula AK Parti Çorum Milletvekili Oğuzhan Kaya, AK Parti İl Başkanı Yusuf Ahlatçı, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, CHP İl Başkanı Mehmet Tahtasız, Saadet Partisi Faruk Cıdık, İl Genel Meclisi Başkanı Mehmet Bektaş ile Kızılay üyeleri katıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan kurul konuşmalarla devam etti.

ÇORUM’DA 3 YILDA 12 BİN İNSANA ULAŞTIK

Genel kurulun açılış konuşmasını yapan Türk Kızılayı Çorum Şubesi Başkanı Av. Hüseyin Kılıç, Kızılay’ın 1868 yılından bu yana kutlu mücadelesini sürdürdüğünü, 258 şube, 117 temsilcilik, 17 bölge ve yurt dışında da 18 delegasyonunun olduğunu söyledi. Kızılay’ın kuruluşunda olağanüstü durumlarda savaşlardaki insanların yardımına koşmak olarak görev yaparken daha sonra olağan durumlarda da sosyal yardımlar olarak gıda, giyim, zekat ve kurban faaliyetleri yürüttüğünü anlatan Kılıç, “Görevi aldığımız yaklaşık 3 yıl içinde arkadaşlarımla birlikte gıda yardımı, giyim yardımları ve kurban faaliyetlerinde bulunmak suretiyle ihtiyaç sahipleri kardeşlerimizin yanlarında bulunmaya gayret ettik” dedi. Önümüzdeki Ramazan ayında Çorum’da 3 bin aileye gıda yardımı yapmayı planladıklarını kaydeden Kılıç, Kızılay’ın giyim evinden aylık 600 ailenin giyim ihtiyacını karşıladıklarını, ilçelerle birlikte 12 bin insana ulaştıklarını ifade etti.

Kılıç, Kızılay’ın Türkiye Afet Müdaha Planı’nda ulusal beslenme hizmet grubunun sorumlusu olarak böyle bir yapılanmaya geçtiğini bildirerek şunları söyledi: “Kızılay, olağanüstü bir afet durumunda 5 saat içerisinde 238 bin kişiye sıcak yemek verecek kapasitede hazır halde beklemektedir. Cenabı Allah böyle bir afetle milletimizi de karşılaştırmasın.”

“TÜRK MİLLETİ MERHAMETLİDİR”

Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın da, Türk milletinin merhametli bir millet olduğunu, kapısına geleni geri çevirmediğini vurgulayarak, “Bizim milletimiz imdat diyene yardım etmek noktasında canını ortaya koyar, hepinizin bildiği gibi birçok Kızılay şehidimiz vardır, hepsini rahmetle anıyoruz. Yeter ki orada haksızlık olmasın, zulüm olmasın. Orada bir çocuk o gece aç yatmasın, orada bir garibana çadır da olsa biz götürelim soğukta donmasın. Bir Yahudi çocuğu evsiz barksız sokakta ölürse yarın huzuru ilahide Allah bunun hesabını bize milletimize sorar diyen bir medeniyetin mensuplarıyız” ifadesini kullandı.

KIZILAY, DÜNYAYA ÖRNEK

AK Parti Milletvikili Oğuzhan Kaya, Türk Kızılayı’nın merhamet ve dayanışmanın sembolü, uluslararası yardımlardan, sosyal faaliyetlere, afet örgütlenmesinden kan bağışına, göç stratejisinden göçmenlere kadar her zaman mazlumların ve mağdurların yanında olduğunu söyledi. Türk Kızılayı’nın öngördüğü modelle dünyaya örnek olduğunu belirten Kaya, “Kızılayımız sembolündeki hilalden aldığı güçle din, dil, ırk ayrımı yapmadan her kesime herkese yardım etmiş ve edecektir. Bunun en büyük örneğini bugün Ukrayna’da yaşanan savaşta görüyoruz” diye konuştu.

Konuşmalarının ardından Denetleme ve Yönetim Kurullarının raporları okunarak ibra edildi ve oy kullanma işlemine geçildi.

Tek liste ile gidilen seçimde Av. Hüseyin Kılıç, Türk Kızılayı Çorum Şubesi Başkanlığına seçildi. Kılıç’ın yönetiminde şu isimler yer aldı: Mustafa Bilgin, Hasan Algül, Mustafa Kılıç, Mustafa Öztemiz, Zeki Akbatu, Fadime Paşaoğlu, Ahmet Peker, Hüseyin Uysal, Cercis Yıldırım, Mehmet Uyar.

Genel Kurul delegeleri: Mustafa Bilgin, Hasan Algül, Mustafa Kılıç