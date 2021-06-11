“Kızılay, yardımseverlerin teveccühü ile 153 yıldır hizmetlerini sürdürüyor”

Türk Kızılay Çorum Şube Başkanı Hüseyin Kılıç, dünyanın sayılı, bölgesinin ise en güçlü insani yardım kuruluşu olan ve 153 yılı geride bırakan Kızılay’ın, yardımseverlerin her geçen gün artan desteği ile ihtiyaç sahiplerinin umutlarını yeşertmeye devam ettiğini söyledi. Hüseyin Kılıç, Kızılay’ın tarihçesini ve hizmetlerini şöyle anlattı:

11 Haziran 1868’de bir grup idealist doktor “Osmanlı Yaralı ve Hasta Askerlere Yardım Cemiyeti”ni kurdu. Cemiyet 1877 yılında “Osmanlı Hilali Ahmer Cemiyeti” adını aldı. 1923 yılında “Türkiye Hilali Ahmer Cemiyeti” adını alan kuruluşun adı, 1935 yılında ise “Türkiye Kızılay Cemiyeti” oldu. Kuruluşa “Kızılay” adını büyük önder Atatürk verdi. Kızılay, genç Türkiye Cumhuriyeti'nin Osmanlı’dan miras olarak aldığı pek az kurumdan biriydi.

Bölgesinin en büyük, dünyanın ise sayılı insani yardım kuruluşlarından olan Türk Kızılay, Uluslararası Kızılhaç Kızılay Dernekleri Federasyonu’nun en aktif üyesi olmasının yanı sıra Federasyon Başkan Yardımcılığı görevini de yürütüyor.

MİLYONLARA EL UZATTI

Kızılay, Osmanlı-Rus Savaşı’ndan Kıbrıs Barış Harekâtı’na kadar geçen sürede, Türkiye’nin taraf olduğu tüm savaşlarda, cephe gerisinde kurduğu hastaneler, hasta taşıma servisleri, donattığı hastane gemileri, yetiştirdiği hemşireler ve gönüllü hasta bakıcılar aracılığıyla savaş alanında yaralanan ve hastalanan askerlerin yardımına koştu.

I. Meşrutiyetin ilanından sonra İstanbul’da görülen büyük kolera salgınından bu yana, yurdumuzda meydana gelen doğal afetlerde ihtiyaç sahiplerinin bakımını, yerleşim ve beslenmelerini sağlayan Kızılay, koronavirüs salgınından etkilenenlere de yardımlarıyla destek oldu.

KAN HİZMETLERİYLE DÜNYAYA ÖRNEK

1957 yılında kan merkezlerini kurmaya başlayan ve 2005 yılında Güvenli Kan Temini programını hayata geçirdiği günden bu güne kan bağış oranını artıran Kızılay, ülke geneline yayılmış hizmet birimlerinde görevli yaklaşık 4 bin personel ile 300 noktada kan bağışı alıyor. Her gün yaklaşık 1500 hastanenin kan bileşeni ihtiyacını karşılayan Kızılay, Türkiye’nin yıllık kan ihtiyacının tamamını gönüllü ve güvenli kan bağışçılarından sağlamayı hedefliyor. İlik nakli ve kök hücre tedavisi bekleyen hastalar için de 2013 yılından bu yana Sağlık Bakanlığı ve Kızılay iş birliğiyle “Türkök Projesi” yürütülüyor.

Koronavirüs salgını döneminde İmmün Plazma Yöntemiyle Tedavi de katkılar sağlayan Kızılay, bu tedavi yönteminin yaygınlaşması, toplumumuz tarafından benimsenmesi için çalışmalar yaptı. Kızılay, binlerce hastanın bağışlanan immün plazmalarla iyileşmesine katkı sağlarken yaşanabilecek yeni salgın dalgalarına yönelik de biobankalar oluşturdu.

OPERASYON GÜCÜYLE BÖLGESİNDE LİDER

Kurulduğu ilk günden bu yana bilgi, deneyim ve operasyonel güç bakımından kendini donatan, insani yardım serüveninde baş aktör olarak yer alan Kızılay’ın, bugün Bölge Afet Yönetim, Afet Müdahale ile Lojistik Merkezleri, Acil Haberleşme Sistemleri, tam donanımlı haberleşme araçları ile olası bir afete en geç 2 saat içinde ulaşma kabiliyeti, yüzbinlere acil barınma ve beslenme imkânı verebilecek kapasitesi bulunuyor.

SOSYAL YARDIMLAR

“İyiliği amiral gemisi merhamet çınarı Kızılay milletin desteğiyle faaliyetlerini arttırarak devam ediyor. Toplumsal dayanışmayı sağlamak, sosyal refahın gelişmesine katkıda bulunmak, yoksul ve muhtaç insanlara barınma, beslenme ve sağlık yardımı ulaştırmak gibi önemli görevler üstlenen ve birçok konuda da öncü olan Kızılay; sağlık, sosyal yardım, gençlik ve eğitim alanlarında da hizmetler sunuyor. Kızılay, koronavirüs salgını döneminde de yardımlarıyla zor duruma düşen vatandaşın yanında yer aldı.

Hayırseverlerin desteğiyle yapılan yardımlarla geçtiğimiz yıl yurt içinde 26.016.591 kişiye ulaşılırken hem yurt içinde hem de yurt dışında toplam yaklaşık 37 milyon kişiye yardım edildi.

YARDIMLAR DÜNYAYA UZANIYOR

Kızılay, yardım elini ülke sınırlarının dışına da uzatıyor. Balkanlar’dan Orta Asya’ya, Orta Doğu’dan Afrika’ya, Güney Asya’dan Kafkaslar’a kadar dünyanın neresinde bir insan acısı varsa onu dindirmek için çaba gösteriyor. Uluslararası arenada gerçekleştirilen bu yardım çalışmaları Türkiye’nin tanıtılmasına da kuşkusuz büyük katkı sağlıyor.

Bugün Filistin Kudüs/Gazze’de, Azerbaycan’da, Somali’de, Bangladeş’te, Yemen’de, Suriye’de, Irak’ta ve daha birçok ülkede başarılı insani yardım operasyonları yürüten Kızılay’ın dünya genelinde ise daimi delegasyonları bulunuyor. Kızılay, ülke sınırları içinde ise her yıl milyonlarca insana yardım eli uzatmayı sürdürüyor.

HEDEF 2 MİLYON EĞİTİLMİŞ GÖNÜLLÜ

İçerdiği teknolojik yenikliklerle hem dijital bir sistem hem de sosyal ağ özellikleri taşıyan Kızılay Gönüllü Yönetim Sistemi gonulluol.org üzerinden yeni gönüllülerin kayıtları devam ediyor. Kayıt olan gönüllüler, oryantasyon ve seçecekleri gönüllülük alanları için ise eğitimler alabiliyor. Kızılay, hedeflediği 2 milyon eğitimli gönüllüyü de iyilik saflarına katmak için adım adım ilerliyor.

DİJİTAL KIZILAY

Bütün iş süreçlerini kurumsal otomasyon ile izlenebilir hale getirmek için çalışmalarını sürdüren Kızılay, Dijital Kan Bağış Otomasyonu, Afet Yönetim Sistemi Otomasyonu, Akıllı Depo Yönetim Sistemi, Doküman ve Arşiv Yönetim Sistemi Otomasyonu gibi sistemleriyle işlemlerini takip edecek. Yeni kurulacak Kızılay İletişim Merkezi de 24 saat hizmet verecek.

Ülke genelindeki şubeleri, temsilcilikleri, yüz binlerce üyesi ve gönüllüsü ile Kızılay, tüm bu çalışmaları yardımsever halkımızdan teveccühü ile gerçekleştirdi ve gerçekleştirmeye devam ediyor.

