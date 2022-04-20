Kızılay ve Veteriner Hekimler ile buluşma, muhtarlara iftar

Vali Mustafa Çiftçi, Kızılay Çorum Şube Başkanı Hüseyin Kılıç ve Veteriner Hekimler Odası Başkanı Serdar Doğan ile yönetici arkadaşlarına iade-i ziyarette bulundu, Merkez mahalle muhtarlarına ise Öğretmenevi’nde iftar yemeği verdi.

(Haber Merkezi)

