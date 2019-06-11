“Kızılay, Türk Milleti’nin şefkat eli”

Ahlatcı, "Türk Kızılayı, hiçbir ayrım gözetmeden bütün insanlığa yardım elini uzatan, her türlü yaraların sarılmasında önemli görevler üstlenen, milletimizin yardımlaşma ve dayanışma gücünü dünyanın neresinde olursa olsun ulvi amaçlar doğrultusunda harekete geçirmeyi başaran, bu konuda yoğun gayret gösteren ve gönüllü destekleri büyük bir toplumsal güce dönüştüren saygın bir kurumdur. Türk Kızılay’ının, 151 yıldır olduğu gibi bundan sonra da ülke büyüklüğüne yakışır hizmetleri yerine getireceğine, milletimizin ve yardımsever Çorum halkının bugüne kadar olduğu gibi, bugünden sonra da Kızılay’a gerek kan bağışı gerekse diğer yardımlarını devam ettireceklerine yürekten inanıyorum” dedi.

Mazlumun yanında olma düsturunu benimseyen aziz Türk milletinin, maddi manevi her türlü desteğini, dünyanın neresinde olursa olsun yardıma muhtaç durumdaki insanlara ulaştıran Türk Kızılay’ına teşekkür ettiğini kaydeden Ahlatcı, “Bu kutsal görevi yerine getiren değerli kurumumuzun çalışanlarının ve gönüllülerinin 151. kuruluş yıldönümünü tebrik ediyorum” şeklinde ifadede bulundu. (Haber Merkezi)