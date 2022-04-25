Kızılay pide dağıttı
Kızılay Çorum Şubesi, Ramazan’da pide dağıtımı yaptı.
Güncel 25.04.2022, 18:55
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Kızılay Çorum Şubesi, çalışmalarına pide dağıtımı yaparak devam etti. Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Kılıç ve Yönetim Kurulu üyeleri ile Kadın ve Gençlik Kollarının ortaklaşa düzenlediği etkinlikte TOKİ, Devane ve Kale Mahallesi’nde ihtiyaç sahiplerine 2000 pide dağıtımı yapıldı. Bu çalışmaların Ramazan sonuna kadar devam edileceği açıklandı.
(Haber Merkezi)
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