Kızılay, Kıbrıs şehitleri için çorba dağıttı

Çorum Kızılay Şubesi tarafından, 20 Temmuz 1974 yılında 48’inci yılını anmak amacıyla öğlen vaktinde, Ulucami’de öğle namazına gelen vatandaşlara, mercimek çorbası ikramı gerçekleştirildi.

Çorba ikramına tüm vatandaşlar ve Kızılay gönüllüleri katıldı.

“KIBRIS BARIŞ HAREKÂTI MUHTEŞEM

DURUŞUN VE KAHRAMANLIĞIN GÜNÜDÜR”

Toplumda bu anlamlı ve özel günün yeniden hatırlanması adına böyle bir etkinlik düzenlediklerini ifadeden Kızılay Çorum İl Başkanı Av. Hüseyin Kılıç, “Vatandaşlarımız da yaptığımız etkinlikten dolayı memnuniyetlerini dile getirdiler. Amacımız şehitlerin ve şanlı tarihin unutulmaması, genç nesle tarih bilincinin aşılanması. Kızılay olarak bu sosyal sorumluluk bilinciyle hareket edip cennet vatanımızın tarihini unutmamış gençlerden oluşması için bir nebze hizmet etmek istedik. Çorba verirken bazı vatandaşlar bugünü unuttuklarını fakat bizim ikramımızla hatırladıklarını ifade ettiler” şeklinde konuştu.

“ÇORBA DAĞITIMINI GELENEKSELLEŞTİRMEK İSTİYORUZ”

İkinci kez mercimek çorbası ikramını gerçekleştirdiklerini ve bunu geleneksel hale getirmek istediklerini söyleyen Çorum İl Müdürü Tuğrul Yıldırım ise, en son 15 Temmuz darbe girişimi olmak üzere İslam ve Türk tarihi boyunca şehit olanları minnet ve rahmetle andıklarını vurguladı.

(Haber Merkezi)