Kızılay kermes açtı: “BİR ÇARE DE SEN OL”

Kadeş Barış Meydanı’nda çeşitli sivil toplum örgütlerinin desteğiyle açılan kermeste kadınların hazırlamış olduğu el emeği göz nuru ürünlerin satışından elde edilen gelirle yardıma muhtaç insanlara destek verilecek.

Kermesin açılışı, Kızılay Genel Merkez Yönetim Kurulu Üyesi Necla Özsoy, Vali Yardımcısı Murat Çağrı Erdinç, Vali Mustafa Çiftçi’nin eşi Azime Çiftçi, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın’ın eşi Feyza Aşgın, Kızılay Çorum Şube Başkanı Hüseyin Kılıç, AK Parti İl Başkan Yardımcısı Ercan Daşdan, AK Parti Kadın Kolları Başkanı Meryem Demir ve çok sayıda davetlinin katılımıyla gerçekleştirildi.



Açılışta bir konuşma yapan Kızılay Çorum Şube Başkanı Hüseyin Kılıç, 150 yıl önce kurulan Kızılay’ın bugün dev bir çınar haline geldiğini belirterek, savaşta, barışta, doğal afette ve hayatın her alanında Kızılay’ın insanların yanında olduğunu söyledi. Hastanelerin kan ihtiyacının yüzde 98’inin Kızılay tarafından karşılandığını anlatan Kılıç, “bir çare de sen ol” adı altında düzenledikleri kermese katkı sunanlara teşekkür etti.

Kızılay Genel Merkez Yönetim Kurulu Üyesi Necla Özsoy ise kermesten elde edilen gelirle yardıma ihtilacı olanlara yardım edeceklerini söyledi.

Özsoy, konuşmasının ardından Vali Mustafa Çiftçi’nin eşi Azime Çiftçi, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın’ın eşi Feyza Aşgın ve Kızılay Çorum Kadın Kolları Başkanı Fatma Paşaoğlu’na Kızılay rozeti taktı.

(Haber Merkezi)

