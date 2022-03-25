Kızılay heyetini ağırladı

Türkiye Kızılay Derneği Çorum Şube Başkanlığı’nın geçtiğimiz haftalarda yapılan olağan genel kurulu sonrasında Hüseyin Kılıç güven tazelemiş ve yeni yönetim belirlenmişti.

Buna göre Kızılay Başkanı Hüseyin Kılıç ve beraberindeki Yönetim Kurulu Üyeleri Mustafa Bilgin, Hasan Algül, Mustafa Kılıç, Mustafa Öztemiz, Zeki Akbatu, Fadime Paşaoğlu, Ahmet Peker, Hüseyin Uysal, Cercis Yıldırım ile Mehmet Uyar, ilk ziyaretlerini Vali Mustafa Çiftçi’ye yaptı.

Vali Çiftçi, Kızılay’ın yeni yönetimini tebrik ederek görevlerinde başarı dileklerini iletti.

(Volkan SINAYUÇ)

