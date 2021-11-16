Kızılay Haftası’nı kan bağışı ile kutladılar

Okulda ilk olarak okul personeli ve velilerin katılımıyla Kızılay yetkilileri tarafından kan bağışının önemi hakkında konferans verildi. Konferansın ardından ise kan bağışında bulunuldu.

Okul Müdürü Zeki Akgöz, “Ülkemizin geçirmekte olduğu zor günlerde bizler de velilerimiz ile birlikte ülkemize en iyi katkıyı vermeye çalışıyoruz. Kış aylarının yaklaşması ve salgın hastalıkla mücadelenin sürdüğü bu günlerde kan bağışının önemini biliyoruz, bu konuda velilerimizin de isteği ve yoğun katılımları ile kan bağışı programı düzenledik. İnşallah seneye de daha yüksek katılımlar ile tekrar düzenlemeyi planlıyoruz” dedi.

Kızılay Kulübü Rehber Öğretmeni Ramazan Tekin ise “Öğrencilerimize Kızılay'ı tanıtmak ve Kızılay'a maddi manevi destek sağlayan bir nesil yetiştirmek istiyoruz. Bunun için velilerimiz ile beraber Kızılay'ın kan bağışına katıldık. Öğrencilerimize de eğitici öğretici güzel bir etkinlik oldu. Tüm Kızılay çalışanlarına teşekkür ediyoruz” dedi. (Haber Merkezi)

