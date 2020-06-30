Kızılay gönüllüsü genç, trafik kazasında can verdi
Hitit Üniversitesi'nde eğitim gören ve Kızılay Çorum Şubesi’nde gönüllü olarak çalışan Ramazan Yanar, memleketi Konya'da geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybetti.
Güncel 30.06.2020, 13:05
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Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği Çorum Şubesi kurucuları arasında yer alan Ramazan Yanar'ın genç yaşta hayatını kaybetmesi büyük üzüntü yarattı. (Haber Merkezi)
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