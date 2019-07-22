Kızılay Derneği’nde “kurban” toplantısı

Toplantı Türk Kızılay Çorum Şubesi il binasında Başkan Av. Hüseyin Kılıç başkanlığında yapıldı. İlçe temsilcileri toplantısında yapılan çalışmalar gözden geçirilerek yeni yapılacak çalışmalar üzerinde duruldu.

Yaklaşan Kurban Bayramı dolayısı ile İlçe temsilcilerine bilgi veren Türk Kızılay Çorum Şube Başkanı Av. Hüseyin Kılıç, Kızılay Genel Merkezi tarafından ülke genelinde başlatılan 'Kurban Bereketini Yıl Boyu yaşatıyorsan Hilal olsun Türkiye' kampanyasının ciddi ses getirdiğini söyledi.

Hüseyin Kılıç, “Türk Kızılay Çorum Şubesi olarak bizde Genel Merkezimizin başlattığı bu kampanya doğrultusunda çalışmalarımıza hız verdik ve kurban organizasyonumuzu vatandaşlarımıza anlatmaya başladık. Vatandaşlarımızda bu çalışmalarımız ve kampanya doğrultusunda Kızılay şubemize gelerek vekaletle kurban bağışlarını Kızılay'a verdiklerini büyük bir mutlulukla görmekteyiz.

Bu yıl Türkiye ile birlikte 51 ülkede milyonlarca ihtiyaç sahibi Kızılay ile Kurban bereketini yaşayacak. Kurban vekalet modelimiz sayesinde hayırseverler kurban ibadetlerini amacına ve kuralına uygun olarak, kolaylıkla yerine getirebilecek. Biliyorsunuz ki Kurban hisse bedeli Yurt içi 850 TL yurt dışı için 725 TL olarak belirlendi.

Kurbanlarımız modern ve hijyenik kombinalarda, veteriner denetiminde, din görevlileri ve noter gözetiminde kişinin ismi okunarak İslami usullere göre kesimi gerçekleştirilmekte. Kesimi gerçekleştirilen kurbanlıkların konserveleme işlemleri yapılmakta. Kurban etlerinin yurt içi ve yurt dışında dağıtımı titizlikle yerine getirilmektedir. Kurbanlarımız tam teşekküllü tesislerde kavurma ve kıyma yaptırılarak yıl boyu ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor. O yüzden Kızılay'la Kurban Bayramı yıl boyu sürecek inşallah” diye konuştu.

(Volkan SINAYUÇ)