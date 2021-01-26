Kızı balkondan düşen anne yerde oturup gözyaşı döktü

Olay, gece saatlerinde Bahçelievler Mahallesi Bahar Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre hava almak için balkona çıkan Gülende U., dengesini kaybedip yere düştü. Kızının düştüğünü gören anne Yeter U., çığlık atarak komşularından yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık görevlileri sevk edildi. Yerde yaralı halde yatan genç kıza ilk müdahale olay yerinde sağlık görevlileri tarafından yapıldı. Gülende U., ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Genç kızın vücudunun çeşitli yerlerinde kırık ve ezilmeler olduğu öğrenildi.

Kızı ambulansla hastaneye götürülen anne polisler tarafından güçlükle sakinleştirilirken, Yeter U., uzun süre yerde oturarak olayın şokunu atamadı. Polis yüksekten düşme olayı ile ilgili soruşturma başlattı.