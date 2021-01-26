Son Dakika

Kızı balkondan düşen anne yerde oturup gözyaşı döktü

ÇORUM’da hava almak çıktığı balkonda dengesini kaybederek 2'ıncı kattan düşen Gülende U., (23), yaralandı. Kızını yerde yatarken gören anne Yeter U., oturup gözyaşı döktü. 

Güncel 26.01.2021, 12:06 26.01.2021, 13:17
726

Olay, gece saatlerinde Bahçelievler Mahallesi Bahar Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre hava almak için balkona çıkan Gülende U., dengesini kaybedip yere düştü. Kızının düştüğünü gören anne Yeter U., çığlık atarak komşularından yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık görevlileri sevk edildi. Yerde yaralı halde yatan genç kıza ilk müdahale olay yerinde sağlık görevlileri tarafından yapıldı. Gülende U., ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Genç kızın vücudunun çeşitli yerlerinde kırık ve ezilmeler olduğu öğrenildi.

Kızı ambulansla hastaneye götürülen anne polisler tarafından güçlükle sakinleştirilirken, Yeter U., uzun süre yerde oturarak olayın şokunu atamadı. Polis yüksekten düşme olayı ile ilgili soruşturma başlattı.

Yorumlar (0)
Yorum yapabilmek için lütfen üye girişi yapınız!
banner443
banner255
banner133
13°
parçalı bulutlu
banner303

 KAYBETTİKLERİMİZ 

Namaz Vakti 26 Ocak 2021
İmsak 06:21
Güneş 07:48
Öğle 12:58
İkindi 15:33
Akşam 17:57
Yatsı 19:19

Gelişmelerden Haberdar Olun

@