Kız Meslek Lisesi’nin emekli müdiresi Tuncay Kavukçu’yu kaybettik
Güncel 21.12.2021, 11:58
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Çorum Kız Meslek Lisesi’nin uzun yıllar müdürlüğünü yapan emekli öğretmen Tuncay Kavukçu (80), ani olarak geçirdiği beyin rahatsızlığı nedeniyle dün kaldırıldığı Özel Elitpark Hastanesi’nde bu sabah hayatını kaybetti.
Merhum öğretmen Mustafa Kavukçu ve merhume Behice Kavukçu’nun kızları, Türkan Benderli ile Mimar Tayyar Kavukçu’nun ablaları, TSO eski Başkanlarından Vahit Benderli’nin baldızı, Ayla Bülen Kavukçu’nun görümcesi olan Tuncay Kavukçu’nun cenazesi, bugün Ulucami’de ikindi namazına müteakip kılınacak cenaze namazından sonra Ulumezar’da toprağa verilecek.
ÇORUM HABER merhumeye Allah’tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diler.
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