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Kız kardeşlerin kedi sevgisi

Kediler evlerimizdeki yerlerini hızla almaya devam ediyor.  Yapılan araştırmaya göre Türkiye’de nüfusun yüzde 19’u evde kedi besliyor.

Kız kardeşlerin kedi sevgisi

Kediler evlerimizdeki yerlerini hızla almaya devam ediyor.  Yapılan araştırmaya göre Türkiye’de nüfusun yüzde 19’u evde kedi besliyor.

03 Eylül 2019 Salı 23:08
Kız kardeşlerin kedi sevgisi

Kediler evlerimizdeki yerlerini hızla almaya devam ediyor.  Yapılan araştırmaya göre Türkiye’de nüfusun yüzde 19’u evde kedi besliyor.

Çorum’da da pek çok evde kedi besleyen insanlara rastlamak mümkün. Örneğin evinde  birden fazla kedi besleyen hayvan severlerden birisi de  79 yaşındaki emekli  gardiyan Şehri Karabük.

Emekli maaşıyla aldığı mamalarla evinde 14 sokak kedisi besleyen Karabük, “Herhangi bir yardım almıyorum. Şuan 14 kedim var. Bunların 5’i daha çok küçük,  her birisine isim buldum. Tekir, Karaoğlan, Sarıkız gibi. Onlar için yer yaptım. Evimin kömürlüğü, evin balkonu,  evin boş bir odası onlara ait. Kedilerim bana çok alıştılar. Onları isimleriyle çağırdığımda etrafımda hemen toplanıyorlar. Onlara tavuk ve kuru mama veriyorum. İnsanlardan bu konuda duyarlı olmalarını istiyorum. Şart değil benim kadar hayvan beslemeleri. Ama insanlar hiç olmazsa kapısının önündeki bir-iki tane kediye, köpeğe duyarlı davransalar, hayat daha bir yaşanılır duruma gelir” dedi

Karabük, kendisi gibi emekli kız kardeşi Hatice Karabük’ün de aynı yöntemle onlarca kediye baktığını söyledi. Şehri ve Hatice Karabük kardeşler ellerinden geldiğince sokak hayvanlarına sahip çıkmayı sürdüreceklerini belirtiler. (Yusuf ÇINAR)

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