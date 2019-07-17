Kız kaçıran 5 sanığa 157 yıl hapis

Olay, 2015 yılının Temmuz ayında Çorum'da meydana geldi. Gece geç saatlerde L.B.'nin evine giren 5 kişi, genç kızı kaçırdı. Şüpheliler ayrıca, kızlarını kurtarmaya çalışan L.B.'nin annesi Nimet B. (65) ve babası Kamil B.'yi (68) de dövdü. Aile, kızlarının kaçırılmasının ardından jandarmaya ihbarda bulundu. Polis ve jandarma kaçırılan genç kızı bulmak için geniş kapsamlı çalışma başlattı. Tutulduğu evde, şüphelilerin elinden kaçmayı başaran L.B., polise sığındı. Jandarma ve polis, genç kızı kaçırdıkları ileri sürülen Mesut Y. ile yakınları olan Fatih Y., Adem S., Battal Y. ve Mustafa Y.'yi yakaladı. Şüpheliler çıkarıldıkları nöbetçi mahkeme tarafından tutuklanıp cezaevine konuldu.

Kırıkkale 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen dava bir yıl sürdü. Davanın sonunda Mesut Y.'ye 17 yıl, diğer 4 sanığa ise 5 yıl ila 7 yıl arasında değişen hapis cezaları verildi. Mağdur L.B.’nin Avukatı Derya Öztekin, verilen cezayı az bularak dosyayı Bölge Adliye Mahkemesi’ne taşıdı. Öztekin, itiraz dilekçesinde “tüm sanıkların fikir ve eylem birliği içerisinde hareket ettikleri için L.B.’ye karşı cinsel istismar, tehdit, hakaret, yaralama, eziyet ve konut dokunulmazlığını ihlal aynı zamanda da hürriyetten yoksun bırakma suçlarından” ceza almaları gerektiğini belirtti.

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 17. Ceza Dairesi'nde yeniden görülen davada, sanıklar, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile Çorum 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nden karar duruşmasına bağlandı. Sanıklar duruşmada suçlamaları kabul etmedi.

Kararını açıklayan mahkeme heyeti “cebir, tehdit, hile kullanarak kişiyi hürriyetten yoksun kılma, yaralama, eziyet etme ve birden fazla kişi ile tehdit” suçlarından Mesut Y. ile Fatih Y.'ye 47'şer; Mustafa Y. ve Adem S.'ye 24'er yıl ve polis memuru Battal Y.'ye de 15 yıl hapis cezası verdi.

Verilen cezaya tutuklu sanıklar itiraz etti ve karar Yargıtay’a taşındı. Yargıtay ise verilen 157 hapis cezasının yerinde bir karar olduğunu belirterek, tutuklu sanıklara verilen toplam 157 yıl hapsi onadı.

Konu ile ilgili yazılı bir açıklamada bulunan L.B.’nin avukatı Derya Öztekin, “29 Temmuz 2015 tarihinde sanıklar 17 yaşındaki L.B.’yi köydeki evinden anne ve babasını darp ederek önce Çorum’da bulunan bir bağ evine götürmüşler akabinde sanıklar L.B.’yi bu evden alarak Kırıkkale’de sanıkların akrabalarına ait bir evde yaklaşık 15 gün boyunca kapalı tutarak cinsel istismar, tehdit, hakaret, yaralama, eziyet, konut dokunulmazlığını ihlal, hürriyetten yoksun bırakma suçlarını işlemişlerdir” dedi.

Öztekin yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

“Dava önce Çorum’da açılmış ancak son eylem yeri Kırıkkale olduğu için dosya Kırıkkale Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderilmiştir. Burada yapılan yargılama neticesinde sanıklar hakkında yukarıda belirtmiş olduğumuz suçlardan dava açılmasına rağmen tüm sanıklar hakkında çoğu suçtan beraat kararı verilmiştir.

Dosya tarafımızdan istinaf edildi ve Ankara Bölge Adliye Mahkemesi’ne gönderildi. İtiraz dilekçemizde özetle tüm sanıkların eskiye dayalı bir husumet sebebiyle fikir ve eylem birliği içerisinde daha önceden yapmış oldukları plan dâhilinde hareket etmiş oldukları ve yapmış oldukları bu planda mağdurenin evine gece saatlerinde bastıkları anne ve babasını darp ederek çocuğun gözünü bağlamak suretiyle işkence yaparak kaçırdıkları 15 gün boyunca her türlü eziyeti yaparak cinsel istismarda bulundukları tehdit ettikleri belirtilmek suretiyle dosya istinaf edilmiştir. İtiraz dilekçemizde doktor raporları tanık beyanları ve diğer deliller açık bir şekilde ortaya konmuş ve olay tüm çıplaklığıyla açıklanmıştır.

İstinaf mahkemesinde yargılama duruşmalı şekilde yapılmış yapılan yargılamada taleplerimiz, delillerimiz ve gerekçelerimiz haklı bulunmuş ve sanıkların savunmaları ve temyiz talepleri reddedilmek suretiyle Fatih Y., ve Mesut Y., cinsel istismar suçunu zincirleme işledikleri için 29 yıl 12 ay, kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma suçundan 9 yıl, yaralama suçundan 4 yıl, konut dokunulmazlığını ihlal suçundan 4 yıl olmak üzere toplam 47 yıl hapis cezasıyla cezalandırılmıştır.

Mustafa Y., ve Adem S., cinsel istismar suçuna iştirak tan ötürü 7 yıl 6 ay, hürriyeti yoksun bırakma suçundan 9 yıl, yaralama suçundan 4 yıl, konut dokunulmazlığını ihlal suçundan 4 yıl olmak üzere ayrı ayrı 24 yıl 6 ay hapis cezası ile cezalandırılmıştır.

Sanık Battal Y., cinsel saldırıya iştirak suçundan 7 yıl 6 ay, hürriyeti yoksun bırakma suçundan 6 yıl 18 ay olmak üzere toplam 15 yıl hapis cezasıyla cezalandırılmıştır.” (Yusuf ÇINAR)