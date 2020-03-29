Kıyafete “virüs” önlemi

Çorum Valiliği’nin resmi sosyal medya hesabından yapılan değişiklikle ilgili açıklama yayınlandı.

Yapılan açıklamada, “Coronavirüs (COVİD-19) salgınından ülkemiz, vatandaşlarımızı ve kamu çalışanlarını korumak ve virüsün yayılmasını önlemek amacıyla; İlimiz kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan personelin (amir, memur, hizmetli, işçi vb.) temizlenebilmesi daha kolay ve pratik elbiselerle (tşört, kazak, keten pantolon, mont vb.) mevsim şartlarına uygun olarak mevzuat hükümlerini çok fazla esnetmemek kaydıyla ikinci bir emre kadar serbest kıyafet ile görevlerini ifa edebilmeleri uygun görülmüştür” ifadelerine yer verildi.

(Haber Merkezi)