Kıvırcık marul üretimine destek ziyareti
Çorum Vali Yardımcısı Hakan Kubalı ile beraberindeki heyet ilimizde ilk kez üretimi yapılan Asturion RZ Kıvırcık Marul’un tanıtımına katıldı.
Güncel 11.03.2022, 19:06
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Vali Yardımcısı Kubalı ile birlikte Tarım ve Orman İl Müdürü Orhan Sarı, İl Genel Meclisi Başkanı Mehmet Bektaş, Çorum Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Naki Özkubat, AK Parti İl Başkan Yardımcısı Yılmaz Peker ile Çorum Ziraat Odası Başkanı Mehmet Sayan’ın katıldığı ziyarette seracılık yapan ailelere de destek istendi.
Ticaret Borsası Başkanı Özkubat, çiftçilerin finansal kaynaklı sorunlarının olduğuna değinerek devletin kredi limit miktarlarını arttırmasını istedi.
(Volkan SINAYUÇ)
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