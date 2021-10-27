“Kitaplar rafta kalmasın”
Güncel 27.10.2021, 19:29
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Özel Pınar Eğitim Kurumları öğrencileri “kitaplar rafta kalmasın” diyerek köy okulları için başlattığı kitap toplama etkinliğinde birlik, beraberlik, dayanışma özverisi göstererek 500 adet kitap topladı.
Toplanan kitaplar, Kınık Köyü Okul Müdürü Murat Canbolat ve Türkçe Öğretmeni Elif Karataş'a teslim edildi. Etkinliğe Pınar Anadolu Lisesi Müdürü Recep Özcan, İlkokul Zümre Başkanı Nevzat Bolat ve 3/B sınıfıyla Yaşar Delibalta, Lise Zümre Başkanı Burak Kemeç ve Görsel Sanatlar Öğretmeni Naz Gariboğlu ve lise öğrencileri eşlik etti.
(Haber Merkezi)
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