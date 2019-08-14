Konya kökenli Makine Mühendisi Osman Çardakkol, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’ndan 2015 yılında 100 bin lira tekno girişim sermaye desteği sağlayarak Çorum’da İvriz Makine Şirketi’ni kurdu.

Çardakkol’un bu şirket bünyesinde ürettiği “Light And Book” isimli kitap temizleme makinesi, kısa sürede büyük kütüphanelerin gözdesi haline geldi.

Makine, UVC ışın teknolojisiyle, kitapları 1 dakikada % 99.9 oranında virüs, bakteri ve tozdan arındırırken, çoğalmalarını da engelliyor.

Çorum menşeili yerli üretim kitap temizleme makinesi, Milli Kütüphane’de ve çeşitli kütüphanelerde kullanılmaya başlandı.

UVC, AMELİYATHANE TEMİZLİĞİNDE KULLANILIYOR

Ürettiği makine ile ilgili olarak bilgi aldığımız Osman Çardakkol, makinenin aynı anda iki kitap temizlediğini ve fan ünitesi ile kitabı tozdan arındırdığını belirtirken, UVC teknolojisinin Almanya’da ameliyathane ve ameliyathane malzemelerini temizlemek için kullanıldığını, ayrıca hasta odalarının havasını temizlediğini söyledi.

Makinenin 50 kilo ağırlığında olduğunu ve dokunmatik ekranı ile ileri teknolojiyi yansıttığını ifade eden Çardakkol, “Koreliler de benzer ürünler yapmışlar. Türkiye’de ise Kore menşeili benzer bir ürün var. Ben de ülkece paramız cebimizde kalsın diyerek bu ürünün daha gelişmişini yerli imkânlarla yaptım. Benzer bir çok projem daha var.” dedi.

BAHÇELİ’NİN YERLİ ÜRETİM TERCİHİ

Osman Çardakkol, makinesinin halen kullanıldığı yerleri de şöyle sıraladı:

“Ankara Milli Kütüphane’de 5 adet, MHP Genel Merkezinde Devlet Bahçeli’nin kişisel kütüphanesinde 1 adet, Konya Büyükşehir Belediyesi Koyunoğlu Kütüphanesi’nde 1 adet, Ankara Adnan Ötüken Kütüphanesi’nde 3 adet, Ankara Teknokent İkizler Blok’da 1 adet, Nevşehir Üniversitesi Kütüphanesi’nde 1 adet, Ordu Üniversitesi Kütüphanesi’nde 1 adet, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Kütüphanesi’nde 1 adet ve İstanbul Kadıköy Belediyesi Kütüphanesi’nde 1 adet mevcut.

Devlet Bahçeli Bey kütüphanesi için böyle bir makine almak istemiş. Yerli üretimin olduğunu öğrendiğinde bizzat benden talep etti. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde yapılmakta olan Türkiye’nin en büyük kütüphanesi için yine bizden makineler talep edildi. Yakın zamanda da Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi’ne makineleri teslim edeceğiz.”

İVRİZ, KONYA’DA HİTİT YERLEŞİMİ

Şirketin ismi “İvriz”in, hem memleketi Konya’yı, hem de Çorum’u simgelediğini vurgulayan Çardakkol, “Konya’dan çalışmak için Çorum’a geldim. Şirketin adını koyarken de Ereğli yakınlarındaki İvriz’in bir Hitit yerleşimi olması nedeniyle, Hititlerin başkenti Çorum’la da özdeşleşeceğini ve şık duracağını düşündüm” diye konuştu.

“ÇORUM İLGİSİZ KALDI”

Mak.Müh. Çardakkol, makinenin Çorum’da nerelerde bulunduğuna ilişkin sorumuzu ise şöyle yanıtladı:

“Maalesef yok. Bu soruyu satış yaptığım her yer soruyor. Türkiye’nin büyük kütüphanelerine satış yaptım, fakat Çorum’da ilgi göremedim. Çünkü Belediye ve Üniversite ile görüşmelerimiz sonuçsuz kaldı. Hatta Rektörlükle 2 kez görüştüm, fakat Rektör Yardımcısı daha önemli önceliklerinin olduğu söylendi.

İlk satış yapmaya gittiğim yer Milli Kütüphane’ydi. Yetkili müdür makineyi çok beğendi. Çorum’da kaç adet alındığını sordu. Ben de utanarak talep olmadığını söyledim. Bana ‘nasıl olmaz, referans için bile olsa destek vermeleri gerekirdi’ dedi. Yerliye değil de ithal ürüne talep olduğu sürece hem milli gelir yurtdışına kaçıyor hem de benim gibi girişimci ve yerli üretici şirketini kapatmak zorunda kalıyor.”