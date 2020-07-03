Kitap okuyana ödül

2019-2020 eğitim ve öğretim yılının 1. Döneminde okuma ve yazmayı öğrenen öğrencilerin, 2. Dönemde, pandemi nedeniyle yüz yüze eğitime ara verildiğini anlatan sınıf öğretmeni Ersoy Özeskin, uzaktan eğitime geçişin olumsuz etkilerini ortadan kaldırmak ve öğrencilerin okuma-yazma becerilerini fonksiyonel hale getirmek amacıyla okuma kültürü geliştirme etkinlikleri yapıldığını anlattı.

Özeskin, sınıf kitaplığının eve taşınmasının, veliler aracılığı ile özet formlarıyla birlikte öğrencilere ulaştırılmasının sağlandığını, akıcı okuma, okuma stratejileri, yazım kuralları, yazma stratejileri konularında uzaktan eğitim yoluyla bilgi aktarımı yapıldığını, okuma ve özet uygulama sonuçlarının alınarak değerlendirme yapıldığını ifade etti. Etkinlikte öğrencilerin düzeylerine uygun, seçilmiş 16, 24, 32, 48 sayfadan oluşan kitaplar ödünç alıp verilerek okuma etkinliği tamamlandı. Etkinlik sonunda öğrencilere başarı belgesi gönderildi. (HABER MERKEZİ)