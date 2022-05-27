Kitap okumaya devam 

Aynı kitabı okuyup, sonra bir araya gelerek kitap üzerinde değerlendirmelerde bulunan kulüp üyeleri, geçtiğimiz günlerde Mayıs ayı toplantısını da gerçekleştirdiler ve Ursula K.Leguin’in “Mülksüzler” romanı ile ilgili görüşlerini dile getirdiler. (Haber Merkezi)

