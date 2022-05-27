Kitap okumaya devam
Çorum’un çağdaş, aydın, kitapsever kadınları tarafından oluşturulan Hitit Kitap Okuma Kulübü, tam 14 yıldır işlevini sürdürüyor.
Güncel 27.05.2022, 15:20
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Aynı kitabı okuyup, sonra bir araya gelerek kitap üzerinde değerlendirmelerde bulunan kulüp üyeleri, geçtiğimiz günlerde Mayıs ayı toplantısını da gerçekleştirdiler ve Ursula K.Leguin’in “Mülksüzler” romanı ile ilgili görüşlerini dile getirdiler. (Haber Merkezi)
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