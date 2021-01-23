“Kitap Oku Geleceği Dokun”

Her sınıfın öğrencilerinin kendi seviyesine göre okullardaki Türkçe ve Türk Dili Edebiyatı öğretmenleri tarafından belirlenen 4 kitabı okuyarak yarışacağı dile getirildi.

Valilik desteğiyle düzenlenen kitap okuma yarışması ile ilgili olarak açıklamada bulunan İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Sarı; “Öğrencilerimizin birbirleriyle iletişim kurarak okuduklarını karşılıklı olarak müzakere ederken analitik düşünme, Türkçe 'yi düzgün ve doğru kullanarak düşüncelerini anlaşılır ve açık bir şekilde aktarabilme amacını taşıyan bu yarışma ile gençlerimizin dijital dünyadan bir nebze uzaklaşarak kendi aralarında gruplar kurarak kitap tartışmaları ve analizleri yapmaları istiyoruz. Şimdiden katılacak olan tüm öğrencilerimize başarılar diliyorum. Bu yarışmanın sonun da ödül var ama kaybedeni olmayacak, kazanan kitap okuyan herkes olacaktır” dedi.

Öğrencilerin 21 Ocak-26 Şubat 2021 tarihine kadar okullarına başvuru yaparak yarışmaya katılabileceği, yarışmalara katılan 4,5,6,7,8,9,10,11 ve 12. sınıf öğrencilerinin belirlenen kitapları okuduktan sonra düzenlenecek sınava gireceği vurgulanan açıklamada yarışma sonunda her sınıf seviyesi için ayrı ayrı olmak üzere birinciye 1500 TL, ikincisi 1000 TL ve üçüncüye ise 500 TL para ödülü verileceği dile getirildi.

Öğrencilerin 26 Şubat 2021 tarihine kadar önceden belirlenen kitapları okumalarının ardından sınav ve ödül töreninin Mart ayı içinde yapılacağı vurgulanırken, yarışma ile ilgili bilginin “https://corum.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2021_01/22112755_KYTAP_OKUMA_YARIYMASI.pdf” internet adresinden alınabileceği de dile getirildi.

(Haber Merkezi)